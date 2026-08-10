Cumhuriyet Gazetesi Logo
Buz gibi bir lezzet molası: Yaz sıcaklarına özel 5 soğuk çorba tarifi
Paylaş

Buz gibi bir lezzet molası: Yaz sıcaklarına özel 5 soğuk çorba tarifi

10.08.2026 17:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Buz gibi bir lezzet molası: Yaz sıcaklarına özel 5 soğuk çorba tarifi

Sıcak yaz günlerinde ferahlatan, hafif ve pratik bir öğün arayanlar için birbirinden farklı 5 soğuk çorba tarifi sofralara serinlik getiriyor.

Buz gibi bir lezzet molası: Yaz sıcaklarına özel 5 soğuk çorba tarifi

Yaz aylarında sıcak yemekler yerine daha hafif ve ferah seçeneklere yönelmek isteyenler için soğuk çorbalar ideal bir alternatif oluyor. Yoğurt, taze sebzeler, mevsim otları ve bakliyatlarla hazırlanan bu tarifler hem doyurucu hem de serinletici özellikleriyle öne çıkıyor. İşte yaz sofralarına çok yakışacak 5 soğuk çorba tarifi...

 

Buz gibi bir lezzet molası: Yaz sıcaklarına özel 5 soğuk çorba tarifi

1. MISIRLI SOĞUK ÇORBA TARİFİ

Cacığı andıran ferah yapısıyla öne çıkan mısırlı soğuk çorba; haşlanmış mısır, bulgur, salatalık, kırmızı biber ve dereotuyla hazırlanıyor. Yoğurtlu yapısı sayesinde özellikle sıcak günlerde hafif bir öğün alternatifi sunuyor.

Malzemeler:

  • 4 yemek kaşığı haşlanmış pilavlık bulgur
  • 1 adet salatalık
  • 1 çay bardağı haşlanmış mısır
  • 1 adet küçük boy kırmızı biber
  • 3 yemek kaşığı süzme yoğurt
  • 3 su bardağı soğuk su
  • 1 tutam dereotu
  • 1 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz

MISIRLI SOĞUK ÇORBA YAPILIŞI

Yoğurdu geniş bir kaba alın ve soğuk suyla kıvamını açın. Küçük doğranmış salatalık ve kırmızı biberi, dereotunu, haşlanmış mısırı ve bulguru ekleyin. Sarımsak ve tuz ilave edip tüm malzemeleri karıştırın. Servis sırasında üzerine zeytinyağı gezdirin. Dilerseniz birkaç parça buz ekleyerek daha serin bir şekilde servis edebilirsiniz.

Buz gibi bir lezzet molası: Yaz sıcaklarına özel 5 soğuk çorba tarifi

2. GAZPACHO TARİFİ

İspanyol mutfağının dünyaca tanınan soğuk çorbalarından gazpacho, özellikle domates ve salatalığın bol bulunduğu yaz aylarında hazırlanabilecek en ferah tariflerden biri. Pişirme gerektirmemesi de sıcak havalarda büyük kolaylık sağlıyor.

Malzemeler:

  • 4 adet domates
  • 2 adet salatalık
  • 2 diş sarımsak
  • 2 adet biber
  • 1 adet soğan
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 1 dilim ekmek içi

GAZPACHO YAPILIŞI

Domates, salatalık, biber ve soğanı küçük parçalara ayırın. Ekmek içini mutfak robotundan geçirin. Sebzeleri de robottan geçirerek püre haline getirin. Zeytinyağı, sirke, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Daha pürüzsüz bir kıvam isterseniz çorbayı süzerek buzdolabında soğutun ve servis edin.

Buz gibi bir lezzet molası: Yaz sıcaklarına özel 5 soğuk çorba tarifi

3. SOĞUK AYRAN AŞI ÇORBASI TARİFİ

Yoğurt, buğday ve nohudun bir araya geldiği soğuk ayran aşı çorbası, geleneksel lezzetleri yaz sofralarına taşımak isteyenler için güzel bir seçenek. Üzerine eklenen kuru nane ve dereotu ise çorbaya ferah bir aroma katıyor.

Malzemeler:

  • 4 kepçe haşlanmış buğday
  • 3 su bardağı yoğurt
  • 1 su bardağı su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1,5 su bardağı haşlanmış nohut
  • Çeyrek demet dereotu
  • 1 tutam kuru nane
  • 1 kase buz
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

SOĞUK AYRAN AŞI ÇORBASI YAPILIŞI

Yoğurdu su ve tuzla karıştırarak açın. Haşlanmış ve soğumuş buğdayı ekleyin. Ardından nohudu, ince kıyılmış dereotunu ve kuru naneyi ilave edin. Buz ekleyerek karıştırın. Servis sırasında üzerine zeytinyağı gezdirebilirsiniz.

Buz gibi bir lezzet molası: Yaz sıcaklarına özel 5 soğuk çorba tarifi

4. SOĞUK PANCAR ÇORBASI TARİFİ

Göz alıcı rengiyle sofrada hemen dikkat çeken soğuk pancar çorbası, pancarın kendine özgü aromasıyla hazırlanıyor. İçindeki buğday sayesinde daha doyurucu bir kıvam kazanan tarif, farklı soğuk çorba arayanlar için değerlendirilebilir.

Malzemeler:

  • 2 adet orta boy pancar
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 su bardağı haşlanmış buğday
  • Tuz
  • Karabiber
  • 1,5 litre sıcak su

SOĞUK PANCAR ÇORBASI YAPILIŞI

Pancarları küp şeklinde doğrayıp sıvı yağda kavurun. Unu ekleyip birkaç dakika daha kavurduktan sonra sıcak suyu ilave edin. Pancarlar yumuşayana kadar pişirin. Çorbayı blenderdan geçirip haşlanmış buğdayı ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırdıktan sonra oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Ardından buzdolabında en az 2-3 saat soğutup servis edin.

Buz gibi bir lezzet molası: Yaz sıcaklarına özel 5 soğuk çorba tarifi

5. KABAKLI SOĞUK ÇORBA TARİFİ

Kabağın hafif lezzetini yoğurt, nane ve dereotuyla buluşturan kabaklı soğuk çorba, yaz aylarında hazırlanabilecek pratik tariflerden biri. Kısa sürede hazırlanan bu çorba, buzdolabında soğutularak servis ediliyor.

Malzemeler:

  • 5 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 adet büyük boy kabak
  • 1 tutam dereotu
  • 1 tutam nane
  • 1-2 diş sarımsak
  • Tuz
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

KABAKLI SOĞUK ÇORBA YAPILIŞI

Kabağı rendeleyip suyunu sıkın. Tavada zeytinyağını ısıtıp sarımsağı ekleyin. Ardından kabağı ilave ederek birkaç dakika soteleyin. Yoğurdu ayrı bir kapta biraz suyla açın. Koyu ayran kıvamına geldiğinde sotelenmiş kabağı, dereotunu ve naneyi ekleyin. Tuzunu ilave edip karıştırın. Buzdolabında soğuttuktan sonra servis edin.

İlgili Konular: #Yemek Tarifi #yaz mevsimi #pratik tarifler #soğuk çorba tarifleri

İlgili Haberler

Sofraların ferah yıldızları: Birbirinden pratik ve lezzetli 5 yoğurtlu meze
Sofraların ferah yıldızları: Birbirinden pratik ve lezzetli 5 yoğurtlu meze Zengin davet sofralarının, mangal keyiflerinin veya hafif geçiştirilmek istenen akşam öğünlerinin olmazsa olmazı mezeler, yoğurdun ferahlatıcı dokunuşuyla bambaşka bir boyuta taşınıyor. Hazırlaması pratik, görselliğiyle göz dolduran ve mideleri yormayan en lezzetli 5 yoğurtlu meze tarifi...
Tüm lezzet tek tencerede: Meksika usulü makarna tarifi
Tüm lezzet tek tencerede: Meksika usulü makarna tarifi Meksika mutfağının baharatlı lezzetlerini makarnayla buluşturan bu tarif, tek tencerede kolayca hazırlanmasıyla öne çıkıyor.
Tatlı krizlerine hafif çözüm: Yüksek proteinli fit tiramisu tarifi...
Tatlı krizlerine hafif çözüm: Yüksek proteinli fit tiramisu tarifi... Özellikle yoğun tempolu çalışma günlerinin veya sınav dönemlerinin ardından "temiz" bir tatlı arayışına girenlerin favorisi olacak bu kupta fit Tiramisu, klasik tarifin o efsanevi kahve aromasını ve ipeksi dokusunu birebir sunarken porsiyon başına sağladığı yüksek proteinle de yüz güldürüyor.