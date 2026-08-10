Buz gibi bir lezzet molası: Yaz sıcaklarına özel 5 soğuk çorba tarifi

Yaz aylarında sıcak yemekler yerine daha hafif ve ferah seçeneklere yönelmek isteyenler için soğuk çorbalar ideal bir alternatif oluyor. Yoğurt, taze sebzeler, mevsim otları ve bakliyatlarla hazırlanan bu tarifler hem doyurucu hem de serinletici özellikleriyle öne çıkıyor. İşte yaz sofralarına çok yakışacak 5 soğuk çorba tarifi...

Yoğurdu geniş bir kaba alın ve soğuk suyla kıvamını açın. Küçük doğranmış salatalık ve kırmızı biberi, dereotunu, haşlanmış mısırı ve bulguru ekleyin. Sarımsak ve tuz ilave edip tüm malzemeleri karıştırın. Servis sırasında üzerine zeytinyağı gezdirin. Dilerseniz birkaç parça buz ekleyerek daha serin bir şekilde servis edebilirsiniz.

Cacığı andıran ferah yapısıyla öne çıkan mısırlı soğuk çorba; haşlanmış mısır, bulgur, salatalık, kırmızı biber ve dereotuyla hazırlanıyor. Yoğurtlu yapısı sayesinde özellikle sıcak günlerde hafif bir öğün alternatifi sunuyor.

Domates, salatalık, biber ve soğanı küçük parçalara ayırın. Ekmek içini mutfak robotundan geçirin. Sebzeleri de robottan geçirerek püre haline getirin. Zeytinyağı, sirke, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Daha pürüzsüz bir kıvam isterseniz çorbayı süzerek buzdolabında soğutun ve servis edin.

İspanyol mutfağının dünyaca tanınan soğuk çorbalarından gazpacho, özellikle domates ve salatalığın bol bulunduğu yaz aylarında hazırlanabilecek en ferah tariflerden biri. Pişirme gerektirmemesi de sıcak havalarda büyük kolaylık sağlıyor.

3. SOĞUK AYRAN AŞI ÇORBASI TARİFİ

Yoğurt, buğday ve nohudun bir araya geldiği soğuk ayran aşı çorbası, geleneksel lezzetleri yaz sofralarına taşımak isteyenler için güzel bir seçenek. Üzerine eklenen kuru nane ve dereotu ise çorbaya ferah bir aroma katıyor.

Malzemeler:

4 kepçe haşlanmış buğday

3 su bardağı yoğurt

1 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

1,5 su bardağı haşlanmış nohut

Çeyrek demet dereotu

1 tutam kuru nane

1 kase buz

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

SOĞUK AYRAN AŞI ÇORBASI YAPILIŞI

Yoğurdu su ve tuzla karıştırarak açın. Haşlanmış ve soğumuş buğdayı ekleyin. Ardından nohudu, ince kıyılmış dereotunu ve kuru naneyi ilave edin. Buz ekleyerek karıştırın. Servis sırasında üzerine zeytinyağı gezdirebilirsiniz.