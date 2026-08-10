Buz gibi bir lezzet molası: Yaz sıcaklarına özel 5 soğuk çorba tarifi

Yaz aylarında sıcak yemekler yerine daha hafif ve ferah seçeneklere yönelmek isteyenler için soğuk çorbalar ideal bir alternatif oluyor. Yoğurt, taze sebzeler, mevsim otları ve bakliyatlarla hazırlanan bu tarifler hem doyurucu hem de serinletici özellikleriyle öne çıkıyor. İşte yaz sofralarına çok yakışacak 5 soğuk çorba tarifi...
1. MISIRLI SOĞUK ÇORBA TARİFİ
Cacığı andıran ferah yapısıyla öne çıkan mısırlı soğuk çorba; haşlanmış mısır, bulgur, salatalık, kırmızı biber ve dereotuyla hazırlanıyor. Yoğurtlu yapısı sayesinde özellikle sıcak günlerde hafif bir öğün alternatifi sunuyor.
Malzemeler:
- 4 yemek kaşığı haşlanmış pilavlık bulgur
- 1 adet salatalık
- 1 çay bardağı haşlanmış mısır
- 1 adet küçük boy kırmızı biber
- 3 yemek kaşığı süzme yoğurt
- 3 su bardağı soğuk su
- 1 tutam dereotu
- 1 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
MISIRLI SOĞUK ÇORBA YAPILIŞI
Yoğurdu geniş bir kaba alın ve soğuk suyla kıvamını açın. Küçük doğranmış salatalık ve kırmızı biberi, dereotunu, haşlanmış mısırı ve bulguru ekleyin. Sarımsak ve tuz ilave edip tüm malzemeleri karıştırın. Servis sırasında üzerine zeytinyağı gezdirin. Dilerseniz birkaç parça buz ekleyerek daha serin bir şekilde servis edebilirsiniz.
2. GAZPACHO TARİFİ
İspanyol mutfağının dünyaca tanınan soğuk çorbalarından gazpacho, özellikle domates ve salatalığın bol bulunduğu yaz aylarında hazırlanabilecek en ferah tariflerden biri. Pişirme gerektirmemesi de sıcak havalarda büyük kolaylık sağlıyor.
Malzemeler:
- 4 adet domates
- 2 adet salatalık
- 2 diş sarımsak
- 2 adet biber
- 1 adet soğan
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı sirke
- Yarım çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 1 dilim ekmek içi
GAZPACHO YAPILIŞI
Domates, salatalık, biber ve soğanı küçük parçalara ayırın. Ekmek içini mutfak robotundan geçirin. Sebzeleri de robottan geçirerek püre haline getirin. Zeytinyağı, sirke, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Daha pürüzsüz bir kıvam isterseniz çorbayı süzerek buzdolabında soğutun ve servis edin.
3. SOĞUK AYRAN AŞI ÇORBASI TARİFİ
Yoğurt, buğday ve nohudun bir araya geldiği soğuk ayran aşı çorbası, geleneksel lezzetleri yaz sofralarına taşımak isteyenler için güzel bir seçenek. Üzerine eklenen kuru nane ve dereotu ise çorbaya ferah bir aroma katıyor.
Malzemeler:
- 4 kepçe haşlanmış buğday
- 3 su bardağı yoğurt
- 1 su bardağı su
- 1 çay kaşığı tuz
- 1,5 su bardağı haşlanmış nohut
- Çeyrek demet dereotu
- 1 tutam kuru nane
- 1 kase buz
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
SOĞUK AYRAN AŞI ÇORBASI YAPILIŞI
Yoğurdu su ve tuzla karıştırarak açın. Haşlanmış ve soğumuş buğdayı ekleyin. Ardından nohudu, ince kıyılmış dereotunu ve kuru naneyi ilave edin. Buz ekleyerek karıştırın. Servis sırasında üzerine zeytinyağı gezdirebilirsiniz.
4. SOĞUK PANCAR ÇORBASI TARİFİ
Göz alıcı rengiyle sofrada hemen dikkat çeken soğuk pancar çorbası, pancarın kendine özgü aromasıyla hazırlanıyor. İçindeki buğday sayesinde daha doyurucu bir kıvam kazanan tarif, farklı soğuk çorba arayanlar için değerlendirilebilir.
Malzemeler:
- 2 adet orta boy pancar
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı un
- 1 su bardağı haşlanmış buğday
- Tuz
- Karabiber
- 1,5 litre sıcak su
SOĞUK PANCAR ÇORBASI YAPILIŞI
Pancarları küp şeklinde doğrayıp sıvı yağda kavurun. Unu ekleyip birkaç dakika daha kavurduktan sonra sıcak suyu ilave edin. Pancarlar yumuşayana kadar pişirin. Çorbayı blenderdan geçirip haşlanmış buğdayı ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırdıktan sonra oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Ardından buzdolabında en az 2-3 saat soğutup servis edin.
5. KABAKLI SOĞUK ÇORBA TARİFİ
Kabağın hafif lezzetini yoğurt, nane ve dereotuyla buluşturan kabaklı soğuk çorba, yaz aylarında hazırlanabilecek pratik tariflerden biri. Kısa sürede hazırlanan bu çorba, buzdolabında soğutularak servis ediliyor.
Malzemeler:
- 5 yemek kaşığı yoğurt
- 1 adet büyük boy kabak
- 1 tutam dereotu
- 1 tutam nane
- 1-2 diş sarımsak
- Tuz
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
KABAKLI SOĞUK ÇORBA YAPILIŞI
Kabağı rendeleyip suyunu sıkın. Tavada zeytinyağını ısıtıp sarımsağı ekleyin. Ardından kabağı ilave ederek birkaç dakika soteleyin. Yoğurdu ayrı bir kapta biraz suyla açın. Koyu ayran kıvamına geldiğinde sotelenmiş kabağı, dereotunu ve naneyi ekleyin. Tuzunu ilave edip karıştırın. Buzdolabında soğuttuktan sonra servis edin.