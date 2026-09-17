Buzluk tüyosu: Kışlık köz patlıcan ve biber kararmadan nasıl saklanır?

Püf Noktası: İster patlıcan ister biber közleyin, en önemli kural yüksek ısıdır. Düşük ısıda sebzeler közlenmez, kendi suyunda haşlanıp pelteleşir. Ateşe veya fırına atmadan hemen önce sebzelerin üzerine mutlaka sivri bir bıçak veya çatalla 2-3 derin delik açın. Bu delikler, içerideki buharın dışarı çıkmasını sağlayarak sebzenin bomba gibi patlamasını önler ve içinin de dışı gibi mükemmel pişmesini sağlar.

KOLAY SOYULMANIN SIRRI: "ŞOK TERLETME TEKNİĞİ"

Püf Noktası: Közlenmiş sebzeleri soymanın en zahmetsiz yolu "terletmektir". Ateşten aldığınız sıcak sebzeleri hemen hava almayan bir kaba veya temiz bir buzdolabı poşetine koyup ağzını bağlayın ve 15-20 dakika bekletin. Kendi sıcak buharı sayesinde kabuklar etli kısımdan tamamen ayrılacak ve tek hamlede zar gibi soyulacaktır.

En Büyük Hata: Soymayı kolaylaştırmak için sebzeleri asla suyun altında yıkamayın! Su, yemeğin tüm o isli ve kıymetli aromasını alıp götürür.