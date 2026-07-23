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Canınız pizza çektiyse hemen deneyin: 15 dakikada lavaştan pizza tarifi

Canınız pizza çektiyse hemen deneyin: 15 dakikada lavaştan pizza tarifi

23.07.2026 13:35:00
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Haber Merkezi
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Canınız pizza çektiyse hemen deneyin: 15 dakikada lavaştan pizza tarifi

Pizza keyfini uzun hazırlık süresi olmadan yaşamak isteyenler için lavaş pizza harika bir alternatif sunuyor. İncecik tabanı, bol malzemesi ve kısa pişirme süresiyle öne çıkan bu tarif, kahvaltıdan akşam atıştırmalığına kadar her öğünde tercih edilebiliyor.
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Evde hızlı ve doyurucu bir tarif arayanların favorileri arasında yer alan lavaş pizza, klasik pizzaya göre çok daha kısa sürede hazırlanıyor. İster sucuklu, ister sebzeli, ister bol peynirli olarak hazırlayabileceğiniz bu tarif, fırından çıktığında çıtır tabanı ve eriyen kaşarıyla sofraların yıldızı oluyor. İşte 15 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik lavaş pizza tarifi.

LAVAŞTAN PİZZA İÇİN MALZEMELER

  • 2 adet büyük lavaş
  • 3 yemek kaşığı domates sosu
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 8-10 dilim sucuk
  • 5-6 adet mantar
  • Yarım yeşil biber
  • 6-7 adet siyah zeytin
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

LAVAŞTAN PİZZA NASIL YAPILIR?

Fırını 200 dereceye ısıtın.

Lavaşı yağlı kâğıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

Üzerine domates sosunu eşit şekilde sürün.

Rendelenmiş kaşarın yarısını serpiştirin.

Sucuk, mantar, biber ve zeytinleri dizin.

Kalan kaşar peynirini üzerine ekleyin.

Kekik ve isteğe bağlı pul biber serpin.

Kenarlarına hafifçe zeytinyağı sürün.

Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 8-10 dakika, peynir eriyip kenarlar kızarana kadar pişirin.

Dilimleyerek sıcak servis edin.

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