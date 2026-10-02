Cantıkın hangi yöreye ait olduğu merak ediliyor. Peki, Cantık nedir? Cantık ve pide arasındaki fark nedir?

CANTIK NEDİR?

Cantık, Kuzu ve baharatlarla taze hamurdan yapılan, çiböreğin aksine, yağsız, tavada kızartılan bir hamur türüdür. Kırım Tatar mutfağının ana ulusal yemeklerinden biridir. Bursa cantığı bir içli pide olup Tatar cantığı ile yalnızca ismi aynıdır.

CANTIK TARİFİ

Un, su ve sofra tuzundan sert bir hamur yoğurun, 30 dakika bekletin ve 2 mm kalınlığında açın. Hamurdan daireler kesin, kenarlarını yumurta ile yağlayın ve ortasına kıymalı iç koyun. Bir kenarı bükün, çibörekdeki gibi hilal şekli verin. İçi için yağlı kuzu etini kemik ve sinirlerden arındırın, ardından kızarmış soğanla birlikte tuz, karabiber, su ilave ederek kıyma makinesinden geçirin, iyice karıştırın. Ürün yağsız kızartılır. Bitmiş sıcak cantığın her iki tarafı da tereyağı ile yağlanır. Cantık el ile, çatal bıçak kullanmadan yenir.