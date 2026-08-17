Çay demlenene kadar hazır: Kıyır kıyır mayasız dereotlu poğaça tarifi...

Yoğun çalışma tempoları arasında boğuşurken, mutfakta saatlerce hamur mayalanmasını bekleyecek vakti olmayanlara müjde! Sadece 10 dakikada yoğurup fırına verebileceğiniz, çay demlenene kadar mutfağı mis gibi kokutacak bu şipşak poğaça, yoğun günlerin en lezzetli kurtarıcısı olacak...

MALZEMELER

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı yoğurt

100 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı

2 adet yumurta (Birinin sarısı üzeri için ayrılacak)

1 çay bardağı ufalanmış beyaz peynir veya lor peyniri

Yarım demet ince kıyılmış taze dereotu

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 paket kabartma tozu (Kıyır kıyır dokunun ve kabarmasının en büyük sırrı)

Yaklaşık 3 - 3,5 su bardağı un (Kontrollü eklenecek)

ADIM ADIM YAPILIŞI

Derin bir yoğurma kabına oda sıcaklığında tamamen yumuşamış tereyağını, sıvı yağı, yoğurdu ve 1 tam yumurta ile diğer yumurtanın beyazını alın. Malzemeleri elinizle veya bir çırpıcıyla pürüzsüz bir krema kıvamına gelene kadar hafifçe karıştırın.

Sıvı karışımın üzerine incecik kıyılmış dereotunu, ufalanmış beyaz peyniri, tuzu ve toz şekeri ekleyip tüm lezzetlerin birbirine geçmesi için tekrar karıştırın.

Karışıma önce 2 paket kabartma tozunu, ardından unu bardak bardak azar azar eklemeye başlayın. Mayasız hamurlarda en önemli kural hamuru çok fazla yoğurmamaktır. Ele yapışmayan, kulak memesi yumuşaklığında pürüzsüz bir hamur elde ettiğiniz an yoğurma işlemini bırakın.

Hazırladığınız hamurdan cevizden biraz büyük parçalar koparın. Avucunuzun içinde yuvarlayarak pürüzsüz bezeler yapın (Dilerseniz içine ekstra peynir de koyabilirsiniz ancak hamurundaki peynir genellikle yeterli olur).

Şekil verdiğiniz poğaçaları, tabanına yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine hafif aralıklarla dizin. Ayırdığınız yumurta sarısını bir fırça yardımıyla poğaçaların üzerine bolca sürün. Çatalla üzerlerine hafifçe çizikler atabilir veya susam/çörek otu serpiştirebilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında, altı ve üstü nar gibi kızarana kadar (fırınınızın performansına göre yaklaşık 25-30 dakika) kontrollü olarak pişirin. Fırından çıkan dumanı tüten poğaçaları 5 dakika ilk sıcağını atması için dinlendirdikten sonra taze demlenmiş bir çayla servis yapın.