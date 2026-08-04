Çay demlenene kadar hazır: Puf puf kabaran kaşık dökmesi tarifi...

"Kahvaltıya pratik ama farklı bir şeyler hazırlamak istiyorum, fırınla da uğraşmak istemiyorum" diyenler için tavada şipşak pişen, puf puf dokusuyla kahvaltı masasının kalbini çalacak geleneksel Kaşık Dökmesi harika bir alternatif!

MALZEMELER

2 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt (Sulu kısımlarından ziyade biraz daha katı yerinden)

Yarı çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz (Tatlı tüketilecekse tuz miktarını bir çimdik yapabilirsiniz)

1,5 - 2 su bardağı un (Kek hamurundan biraz daha koyu bir kıvam olmalı)

Tavayı yağlamak için: Çok az sıvı yağ

ADIM ADIM YAPILIŞI

Derin bir çırpma kabına yumurtaları alın ve tel çırpıcıyla hafifçe köpürene kadar çırpın. Üzerine yoğurdu ve sıvı yağı ilave edip pürüzsüz bir sıvı elde edene kadar karıştırmaya devam edin.

Karışımın üzerine tuzu, kabartma tozunu ve unun büyük bir kısmını ekleyin. Spatula veya çırpıcı ile karıştırarak yoğun kıvamlı, akışkan ama kek hamurundan bir tık daha tok bir hamur yakalayın. (Unu kontrollü ekleyerek bu kıvamı ayarlayın).

Yanmaz yapışmaz geniş bir krep tavasını veya düz bir tavayı ocağa alın. Üzerine sadece 1-2 damla sıvı yağ damlatıp peçeteyle tavanın her yerine yayın. Tavayı orta ateşte iyice ısıtın.

Isınan tavaya hazırladığınız hamurdan birer yemek kaşığı dolusu alıp dökün. (Hamur kendi kendine hafifçe yayılacaktır, çok fazla müdahale etmenize gerek yok). Tavada aralıklı olarak birkaç tane kaşık dökmesi pişirebilirsiniz.

Üst kısımları matlaşıp, tıpkı pankek gibi göz göz olmaya başladığında altları kızarmış demektir. Geniş bir spatulayla dikkatlice ters çevirin. Diğer yüzlerini de altın sarısı olana kadar (yaklaşık 1-2 dakika) kızartın. Tüm hamur bitene kadar bu işlemi tekrarlayın ve sıcak sıcak sofraya getirin.