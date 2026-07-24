Çay demlenmeden hazır: Patatesli pişi tarifi

Kahvaltıda farklı bir hamur işi hazırlamak isteyenler için patatesli pişi tarifi, hem pratik hem de oldukça lezzetli bir seçenek. Dışı hafif çıtır, içi yumuşacık hamuruyla öne çıkan patatesli pişi, baharatlarla lezzetlendirilen patatesli iç harcı sayesinde klasik pişiden ayrılır. Sıcak olarak servis edildiğinde lezzeti daha da artan bu tarif, özellikle hafta sonu kahvaltılarında ve çay saatlerinde sofraların sevilen hamur işlerinden biri olur. İşte nefis patatesli pişi tarifi...