Çay demlenmeden hazır: Patatesli pişi tarifi

Kahvaltıda farklı bir hamur işi hazırlamak isteyenler için patatesli pişi tarifi, hem pratik hem de oldukça lezzetli bir seçenek. Dışı hafif çıtır, içi yumuşacık hamuruyla öne çıkan patatesli pişi, baharatlarla lezzetlendirilen patatesli iç harcı sayesinde klasik pişiden ayrılır. Sıcak olarak servis edildiğinde lezzeti daha da artan bu tarif, özellikle hafta sonu kahvaltılarında ve çay saatlerinde sofraların sevilen hamur işlerinden biri olur. İşte nefis patatesli pişi tarifi...
PATATESLİ PİŞİ TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için:
- 1 su bardağı ılık su
- 1 su bardağı ılık süt
- 1 paket kuru maya
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 4-4,5 su bardağı un
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
Patatesli iç harcı için:
- 4 adet orta boy patates
- 1 adet kuru soğan
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- Tuz
Kızartmak için:
- Sıvı yağ
PATATESLİ PİŞİ YAPILIŞI
Patatesli pişi yapımı için öncelikle hamuru hazırlayın.
Ilık su ve sütü geniş bir yoğurma kabına alın.
İçerisine kuru maya ve toz şekeri ekleyerek karıştırın.
Birkaç dakika beklettikten sonra tuz ve sıvı yağı ilave edin.
Unu kontrollü şekilde ekleyerek yoğurmaya başlayın.
Ele hafifçe yapışan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 40-45 dakika mayalanmaya bırakın.
Bu sırada patatesleri haşlayıp kabuklarını soyun ve çatalla ezin.
Kuru soğanı küçük küpler halinde doğrayın.
Tavaya sıvı yağı alıp soğanları pembeleşene kadar kavurun.
Biber salçasını ekleyip kısa süre daha kavurun.
Ezilmiş patatesleri, tuzu ve baharatları ilave ederek tüm malzemeleri güzelce karıştırın.
İç harcı ocaktan alıp soğumaya bırakın.
Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler koparın.
Her bir bezeyi elinizle veya merdane yardımıyla açın.
Ortasına patatesli iç harçtan yerleştirin ve hamurun kenarlarını kapatarak iç harcı tamamen içeride bırakın.
Hazırladığınız pişileri hafifçe bastırarak düzleştirin.
Geniş bir tavada sıvı yağı kızdırın.
Hazırladığınız patatesli pişileri kızgın yağa bırakıp her iki tarafını da altın rengini alana kadar kızartın.
Fazla yağını bırakmaları için kağıt havlu serili bir tabağa alın.
Patatesli pişileri sıcak olarak servis edin.
Yanında çay, peynir, zeytin ve domatesle servis ederek nefis bir kahvaltı sofrası hazırlayabilirsiniz.
Afiyet olsun!