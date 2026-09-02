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Çay saatine mis gibi lezzet: Havuçlu tarçınlı kurabiye tarifi
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Çay saatine mis gibi lezzet: Havuçlu tarçınlı kurabiye tarifi

2.09.2026 14:53:00
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Haber Merkezi
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Çay saatine mis gibi lezzet: Havuçlu tarçınlı kurabiye tarifi

Çayın yanına farklı bir lezzet arayanlara: Havuç, ceviz ve tarçınla hazırlanan bu kurabiye, nefis aromasıyla öne çıkıyor.

Çay saatine mis gibi lezzet: Havuçlu tarçınlı kurabiye tarifi

Havuç, ceviz ve tarçının nefis uyumunu buluşturan bu kurabiye, yumuşacık dokusu ve mis gibi kokusuyla çay saatlerini güzelleştiriyor. Hazırlaması pratik olan havuçlu cevizli tarçınlı kurabiye, üzerine eklenen tarçınlı pudra şekeriyle lezzetini tamamlıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz havuçlu tarçınlı kurabiye tarifi...

 

Çay saatine mis gibi lezzet: Havuçlu tarçınlı kurabiye tarifi

HAVUÇLU TARÇINLI KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

Kurabiye için:

  • 1 adet yumurta
  • 1/2 su bardağı sıvı yağ
  • 1/2 su bardağı pudra şekeri
  • 1,5 su bardağı un
  • 1/2 su bardağı mısır nişastası
  • 1 adet orta boy havuç, rendelenmiş
  • 1/2 su bardağı ceviz içi
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya

Üzeri için:

  • 1 yemek kaşığı tarçın
  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri

HAVUÇLU TARÇINLI KURABİYE YAPILIŞI

Derin bir karıştırma kabına yumurta, sıvı yağ ve pudra şekerini alın.

Üzerine rendelenmiş havuç, ceviz, mısır nişastası ve tarçını ekleyerek güzelce karıştırın.

Unu kontrollü şekilde ekleyin. 

Kabartma tozu ve vanilyayı da ilave ederek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hamurdan küçük parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.

Kurabiyelerin üzeri hafifçe çatlamaya başladığında fırından çıkarın ve ılınmaya bırakın.

Ayrı bir kapta pudra şekeri ve tarçını karıştırın.

Ilınan kurabiyeleri tarçınlı ve pudra şekerli karışıma bulayıp servis edin.

Afiyet olsun!

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