Çay saatine mis gibi lezzet: Havuçlu tarçınlı kurabiye tarifi

Havuç, ceviz ve tarçının nefis uyumunu buluşturan bu kurabiye, yumuşacık dokusu ve mis gibi kokusuyla çay saatlerini güzelleştiriyor. Hazırlaması pratik olan havuçlu cevizli tarçınlı kurabiye, üzerine eklenen tarçınlı pudra şekeriyle lezzetini tamamlıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz havuçlu tarçınlı kurabiye tarifi...