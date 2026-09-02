Çay saatine mis gibi lezzet: Havuçlu tarçınlı kurabiye tarifi

Havuç, ceviz ve tarçının nefis uyumunu buluşturan bu kurabiye, yumuşacık dokusu ve mis gibi kokusuyla çay saatlerini güzelleştiriyor. Hazırlaması pratik olan havuçlu cevizli tarçınlı kurabiye, üzerine eklenen tarçınlı pudra şekeriyle lezzetini tamamlıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz havuçlu tarçınlı kurabiye tarifi...
HAVUÇLU TARÇINLI KURABİYE TARİFİ
Malzemeler
Kurabiye için:
- 1 adet yumurta
- 1/2 su bardağı sıvı yağ
- 1/2 su bardağı pudra şekeri
- 1,5 su bardağı un
- 1/2 su bardağı mısır nişastası
- 1 adet orta boy havuç, rendelenmiş
- 1/2 su bardağı ceviz içi
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
Üzeri için:
- 1 yemek kaşığı tarçın
- 1 yemek kaşığı pudra şekeri
HAVUÇLU TARÇINLI KURABİYE YAPILIŞI
Derin bir karıştırma kabına yumurta, sıvı yağ ve pudra şekerini alın.
Üzerine rendelenmiş havuç, ceviz, mısır nişastası ve tarçını ekleyerek güzelce karıştırın.
Unu kontrollü şekilde ekleyin.
Kabartma tozu ve vanilyayı da ilave ederek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edin.
Hamurdan küçük parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.
Kurabiyelerin üzeri hafifçe çatlamaya başladığında fırından çıkarın ve ılınmaya bırakın.
Ayrı bir kapta pudra şekeri ve tarçını karıştırın.
Ilınan kurabiyeleri tarçınlı ve pudra şekerli karışıma bulayıp servis edin.
Afiyet olsun!