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Çay saatinizin yanına pratik bir lezzet: Puf puf poğaça tarifi

Çay saatinizin yanına pratik bir lezzet: Puf puf poğaça tarifi

12.09.2026 14:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Çay saatinizin yanına pratik bir lezzet: Puf puf poğaça tarifi

Tepsi tepsi pişse de anında tükenen, pazar kahvaltılarının ve çay saatlerinin vazgeçilmezi olan pamuk poğaçanın sırrı doğru maya-sıvı dengesinde saklıdır. Bu tarifle hazırlayacağınız poğaçalar sertleşmez, içi hamur kalmaz ve puf puf kabararak pastane lezzetini aratmaz.

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POĞAÇA TARİFİ

Malzemeler

  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 su bardağı ılık su (veya 1 şişe oda sıcaklığında maden suyu)
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 paket yaş maya (40 gr) veya 1 paket kuru maya (10 gr)
  • 2 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 adet yumurta (akları hamura, sarıları üzerine)
  • 5.5 - 6 su bardağı buğday unu (kontrollü eklenecek)
  • 200 gram ufalanmış beyaz peynir ve kıyılmış maydanoz (veya sade)
  • Ayırdığınız 2 adet yumurta sarısı
  • 1 tatlı kaşığı sıvı yağ (parlaklık vermesi için)
  • Susam ve çörek otu

Yapılışı

  1. Derin bir yoğurma kabına ılık sütü, ılık suyu (veya maden suyunu), mayayı ve toz şekeri alın. Çırpıcıyla karıştırıp mayanın aktifleşmesi için 5-10 dakika bekleyin.
  2. Aktifleşen mayanın üzerine sıvı yağı, yumurta aklarını ve tuzu ilave edip karıştırın.
  3. Unu eleyerek azar azar harca ekleyin. Ele yapışmayan ama oldukça yumuşak, ipeksi bir hamur elde edene kadar yaklaşık 8-10 dakika yoğurun.
  4. Hamurun üzerini streç film ve temiz bir bezle kapatın. Ilık bir ortamda hamur iki katına çıkana kadar 45-60 dakika dinlendirin.
  5. Mayalanan hamurun gazını hafifçe yoğurarak alın. Cevizden biraz büyük parçalar koparıp elinizle yuvarlayın (dilerseniz ortasına peynirli harç koyup kapatın).
  6. Hazırladığınız poğaçaları yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olarak dizin. Tepsinin üzerinde 20-25 dakika tepsi mayası almasını sağlayın.
  7. Yumurta sarılarına 1 tatlı kaşığı sıvı yağ ekleyip çırpın. Poğaçaların havasını söndürmeden nazikçe üzerlerine sürün. Susam ve çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180°C fırında altı ve üstü kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
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