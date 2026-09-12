Çay saatinizin yanına pratik bir lezzet: Puf puf poğaça tarifi

POĞAÇA TARİFİ
Malzemeler
- 1 su bardağı ılık süt
- 1 su bardağı ılık su (veya 1 şişe oda sıcaklığında maden suyu)
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 paket yaş maya (40 gr) veya 1 paket kuru maya (10 gr)
- 2 yemek kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 2 adet yumurta (akları hamura, sarıları üzerine)
- 5.5 - 6 su bardağı buğday unu (kontrollü eklenecek)
- 200 gram ufalanmış beyaz peynir ve kıyılmış maydanoz (veya sade)
- Ayırdığınız 2 adet yumurta sarısı
- 1 tatlı kaşığı sıvı yağ (parlaklık vermesi için)
- Susam ve çörek otu
Yapılışı
- Derin bir yoğurma kabına ılık sütü, ılık suyu (veya maden suyunu), mayayı ve toz şekeri alın. Çırpıcıyla karıştırıp mayanın aktifleşmesi için 5-10 dakika bekleyin.
- Aktifleşen mayanın üzerine sıvı yağı, yumurta aklarını ve tuzu ilave edip karıştırın.
- Unu eleyerek azar azar harca ekleyin. Ele yapışmayan ama oldukça yumuşak, ipeksi bir hamur elde edene kadar yaklaşık 8-10 dakika yoğurun.
- Hamurun üzerini streç film ve temiz bir bezle kapatın. Ilık bir ortamda hamur iki katına çıkana kadar 45-60 dakika dinlendirin.
- Mayalanan hamurun gazını hafifçe yoğurarak alın. Cevizden biraz büyük parçalar koparıp elinizle yuvarlayın (dilerseniz ortasına peynirli harç koyup kapatın).
- Hazırladığınız poğaçaları yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olarak dizin. Tepsinin üzerinde 20-25 dakika tepsi mayası almasını sağlayın.
- Yumurta sarılarına 1 tatlı kaşığı sıvı yağ ekleyip çırpın. Poğaçaların havasını söndürmeden nazikçe üzerlerine sürün. Susam ve çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180°C fırında altı ve üstü kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.