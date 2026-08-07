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Çay saatlerinde farklılık arayanlara: Aebleskiver tarifi
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Çay saatlerinde farklılık arayanlara: Aebleskiver tarifi

7.08.2026 12:28:00
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Haber Merkezi
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Çay saatlerinde farklılık arayanlara: Aebleskiver tarifi

Danimarka mutfağının sevilen lezzetlerinden Aebleskiver, yuvarlak şekli ve yumuşacık dokusuyla kahvaltı ve çay saatlerine farklı bir alternatif getiriyor.

Çay saatlerinde farklılık arayanlara: Aebleskiver tarifi

Danimarka mutfağının geleneksel tatlılarından biri olan aebleskiver, görünümüyle küçük pankek toplarını andırıyor. Özel gözlü tavada pişirilen bu nefis hamur işi, dışı hafif kızarmış, içi ise yumuşak dokusuyla dikkat çekiyor. Genellikle pudra şekeri, reçel veya meyvelerle servis edilen Aebleskiver tarifi, farklı kahvaltılık ve tatlı tarifleri denemek isteyenler için güzel bir seçenektir. İşte enfes aromasıyla aebleskiver tarifi...

 

Çay saatlerinde farklılık arayanlara: Aebleskiver tarifi

AEBLESKİVER TARİFİ

Malzemeler

  • 2 su bardağı un
  • 2 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • 1 tutam tuz
  • 2 adet yumurta
  • 2 su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
  • 1 paket vanilin

Pişirmek için:

  • Tereyağı veya sıvı yağ

Servis için:

  • Pudra şekeri
  • Reçel
  • Taze meyveler

AEBLESKİVER YAPILIŞI

Geniş bir karıştırma kabında un, şeker, kabartma tozu, karbonat, tuz ve vanilini karıştırın.

Ayrı bir kapta yumurtaları çırpın. 

Sütü ve eritilmiş tereyağını ekleyerek karıştırın.

Sıvı karışımı kuru malzemelerin üzerine ekleyin. 

Pürüzsüz ve akışkan bir hamur elde edene kadar karıştırın. 

Hamuru fazla çırpmamaya dikkat edin.

Aebleskiver tavasını orta ateşte ısıtın. 

Her bir gözü hafifçe tereyağıyla yağlayın.

Hamurdan gözlerin yaklaşık dörtte üçünü dolduracak kadar dökün. 

Hamurların alt kısmı pişmeye başladığında bir çubuk veya küçük bir spatula yardımıyla dikkatlice çevirin.

Aebleskiver toplarını çevirerek her tarafının eşit şekilde kızarmasını sağlayın. 

İçlerinin de tamamen piştiğinden emin olun.

Pişen Aebleskiver'leri servis tabağına alın. 

Üzerine pudra şekeri serpip reçel ve taze meyvelerle servis edin.

Afiyet olsun!

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