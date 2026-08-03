Çay saatlerine aromatik dokunuş: Damla sakızlı Kıbrıs çöreği tarifi

Kıbrıs mutfağının sevilen hamur işlerinden biri olan damla sakızlı Kıbrıs çöreği, farklı aromasıyla klasik çöreklerden ayrılıyor. Yumuşak hamuru, damla sakızının hoş kokusu ve üzerindeki mavi haşhaşla hem lezzetli hem de iştah açıcı bir seçenek sunuyor. Kahvaltıda çay eşliğinde ya da çay saatlerinde servis edebileceğiniz bu nefis çöreği evde hazırlamak oldukça kolay. Peki, damla sakızlı Kıbrıs çöreği nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve adım adım tarifi...
DAMLA SAKIZLI KIBRIS ÇÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler:
- 1,5 su bardağı ılık su
- 1 çay bardağı şeker
- 2 çay kaşığı tuz
- 1 adet yumurta
- 3 su bardağı un
- 2 parça damla sakızı
- 1 paket maya
- 1/2 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı ılık süt
- 1 adet yumurta sarısı
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1/2 kase mavi haşhaş tohumu
DAMLA SAKIZLI KIBRIS ÇÖREĞİ YAPILIŞI
Fırını 200 dereceye ayarlayın ve ısınmaya bırakın.
Fırın tepsisini hafifçe yağlayın.
Un, şeker, tuz, maya ve damla sakızını geniş bir kapta karıştırın.
Ortasını açarak ılık suyu, ılık sütü, sıvı yağı ve yumurta beyazını ekleyin.
Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamurun üzerini nemli bir bezle kapatıp yaklaşık 25 dakika mayalanmaya bırakın.
Mayalanan hamuru 12 eşit bezeye ayırın.
Bezeleri rulo haline getirip ay şeklinde şekillendirin ve tepsiye dizin.
Çörekleri tepside yaklaşık 25 dakika daha dinlendirin.
Yumurta sarısı ile zeytinyağını çırpıp çöreklerin üzerine sürün.
Mavi haşhaş serpin ve makasla hamurların üzerine küçük kesikler atın.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri güzelce kızarana kadar pişirin.
İlk sıcaklığı çıktıktan sonra servis edin.
Afiyet olsun!