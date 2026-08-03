Çay saatlerine aromatik dokunuş: Damla sakızlı Kıbrıs çöreği tarifi

Kıbrıs mutfağının sevilen hamur işlerinden biri olan damla sakızlı Kıbrıs çöreği, farklı aromasıyla klasik çöreklerden ayrılıyor. Yumuşak hamuru, damla sakızının hoş kokusu ve üzerindeki mavi haşhaşla hem lezzetli hem de iştah açıcı bir seçenek sunuyor. Kahvaltıda çay eşliğinde ya da çay saatlerinde servis edebileceğiniz bu nefis çöreği evde hazırlamak oldukça kolay. Peki, damla sakızlı Kıbrıs çöreği nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve adım adım tarifi...