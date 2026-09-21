Çay saatlerine çok yakışan leziz ikramlık: Fincan böreği tarifi

Klasik börek tariflerinden farklı bir lezzet arayanlar için fincan böreği, hem hazırlanışı hem de görünümüyle öne çıkıyor. Hamur iki kat halinde açıldıktan sonra arasına tereyağında kavrulan pazılı harç ekleniyor ve kahve fincanıyla yuvarlak parçalar halinde kesiliyor. Kızgın yağda kızartılan fincan böreği, dışı çıtır içi yumuşak dokusuyla sofralara geliyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz fincan böreği tarifi...