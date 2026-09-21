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Çay saatlerine çok yakışan leziz ikramlık: Fincan böreği tarifi
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Çay saatlerine çok yakışan leziz ikramlık: Fincan böreği tarifi

21.09.2026 11:00:00
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Haber Merkezi
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Çay saatlerine çok yakışan leziz ikramlık: Fincan böreği tarifi

Fincan yardımıyla şekillendirilen pazılı börekler, kızgın yağda nar gibi kızararak sofralara çıtır ve doyurucu bir lezzet taşıyor.

Çay saatlerine çok yakışan leziz ikramlık: Fincan böreği tarifi

Klasik börek tariflerinden farklı bir lezzet arayanlar için fincan böreği, hem hazırlanışı hem de görünümüyle öne çıkıyor. Hamur iki kat halinde açıldıktan sonra arasına tereyağında kavrulan pazılı harç ekleniyor ve kahve fincanıyla yuvarlak parçalar halinde kesiliyor. Kızgın yağda kızartılan fincan böreği, dışı çıtır içi yumuşak dokusuyla sofralara geliyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz fincan böreği tarifi...

Çay saatlerine çok yakışan leziz ikramlık: Fincan böreği tarifi

FİNCAN BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

  • 2 su bardağı un
  • 1 çay bardağı ılık su
  • 1 adet yumurta
  • 1/2 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

  • 500 gram pazı
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı taze çekilmiş karabiber
  • 1/2 tatlı kaşığı tuz

Kızartmak için:

  • 3/4 su bardağı ayçiçek yağı

FİNCAN BÖREĞİ YAPILIŞI

Kuru soğanı yemeklik doğrayın. 

Tereyağını tavada eritip soğanları pembeleşinceye kadar kavurun.

Yıkayıp ince ince doğradığınız pazıları tavaya ilave edin. 

Pazılar yumuşayıp suyunu çekene kadar pişirin.

Tuz ve karabiberi ilave edip karıştırın.

Hazırladığınız pazılı harcı ocaktan alarak soğumaya bırakın.

Un, ılık su, yumurta ve tuzu geniş bir kapta birleştirin. 

Ele yapışmayan, pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun. 

Hamuru bir süre dinlendirin.

Dinlenen hamuru iki eşit bezeye ayırın. 

Bezeleri unlanmış tezgahta, mantı hamurundan biraz daha kalın olacak şekilde açın.

Açtığınız ilk hamurun üzerine aralıklarla pazılı harçtan koyun. 

Harçların arasında yeterli boşluk bırakın.

Diğer hamuru harcın üzerine dikkatlice yerleştirin ve elinizle hafifçe bastırın.

Bir kahve fincanının ağzını kullanarak harçların tam ortada kalacağı şekilde hamura bastırın. 

Böylece küçük, yuvarlak börekler elde edin.

Ayçiçek yağını tavada kızdırın. 

Hazırladığınız börekleri kızgın yağda arkalı önlü, altın sarısı renk alana kadar kızartın.

Kızaran börekleri fazla yağını bırakması için kısa süre süzün ve sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun!

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