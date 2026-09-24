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Çay saatlerine farklılık katan lezzet: Kremalı kurabiye tarifi
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Çay saatlerine farklılık katan lezzet: Kremalı kurabiye tarifi

24.09.2026 17:27:00
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Haber Merkezi
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Çay saatlerine farklılık katan lezzet: Kremalı kurabiye tarifi

Dışı yumuşacık hamuru, içindeki nefis muhallebi dolgusu ve pratik hazırlanışıyla kremalı kurabiye, çay saatlerine farklı bir lezzet katıyor.

Çay saatlerine farklılık katan lezzet: Kremalı kurabiye tarifi

Kurabiye, bu kez içindeki yumuşacık muhallebi dolgusu ile farklı bir lezzete dönüşüyor. Yoğurt ve tereyağıyla hazırlanan hamurun içine sütlü muhallebi doldurulup fırında pişiriliyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz kremalı kurabiye tarifi...

Çay saatlerine farklılık katan lezzet: Kremalı kurabiye tarifi

KREMALI KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

  • 1 adet yumurta
  • 1/2 su bardağı yoğurt
  • 50 gram tereyağı
  • 3 yemek kaşığı toz şeker
  • 2,5-3 su bardağı un

Muhallebi dolgusu için:

  • 2,5 su bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı buğday nişastası
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1/2 su bardağı toz şeker

Üzeri için:

  • Pudra şekeri

KREMALI KURABİYE YAPILIŞI

Hamuru hazırlayın: 

  • Yumurta, yoğurt, tereyağı ve toz şekeri bir kaba alın. 
  • Unu azar azar ekleyerek yumuşak kıvamlı, ele hafif yapışan bir hamur yoğurun.

Muhallebiyi pişirin: 

  • Süt, buğday nişastası, un ve şekeri tencereye alın. 
  • Sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişirin.
  • Ocaktan aldıktan sonra tamamen soğumaya bırakın.

Kurabiyeleri doldurun: 

  • Hamurdan küçük bezeler koparıp elinizle açın.
  • Ortasına bir yemek kaşığı kadar soğumuş muhallebi koyun. 
  • Hamurun kenarlarını birleştirerek dolguyu tamamen kapatın.

Fırında pişirin: 

  • Hazırladığınız kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. 
  • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika, üzerleri hafif kızarana kadar pişirin.

Servis edin: 

  • Fırından çıkan kurabiyeleri kısa süre dinlendirin. 
  • Dilerseniz üzerine pudra şekeri serperek servis edin.
  • Afiyet olsun!
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