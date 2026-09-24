Çay saatlerine farklılık katan lezzet: Kremalı kurabiye tarifi

Kurabiye, bu kez içindeki yumuşacık muhallebi dolgusu ile farklı bir lezzete dönüşüyor. Yoğurt ve tereyağıyla hazırlanan hamurun içine sütlü muhallebi doldurulup fırında pişiriliyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz kremalı kurabiye tarifi...