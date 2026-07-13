Çay saatlerine özel nefis tarif: Yaban mersinli muffin nasıl yapılır?

Pratik hazırlanışı ve nefis lezzetiyle sevilen yaban mersinli muffin, taze ya da dondurulmuş yaban mersini kullanılarak kolayca hazırlanabiliyor. Dışı hafif kıtır, içi ise yumuşacık olan bu muffinler, doğru ölçüler ve birkaç püf noktasıyla pastane lezzetini evinize taşıyor. Kahvaltı sofralarında, çay saatlerinde ya da atıştırmalık olarak tercih edilen yaban mersinli muffin tarifi, hem görüntüsü hem de lezzetiyle beğeni topluyor.

YABAN MERSİNLİ MUFFİN İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 su bardağı un

1 su bardağı taze veya dondurulmuş yaban mersini

1 su bardağı toz şeker

2 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Bir tutam tuz

Üzeri için isteğe bağlı esmer şeker

YABAN MERSİNLİ MUFFİN NASIL YAPILIR?

Fırını 180 dereceye ayarlayarak önceden ısıtın.

Bir kapta yumurta ve şekeri çırpın.

Süt ve sıvı yağı ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Un, kabartma tozu, vanilin ve tuzu eleyerek sıvı karışıma ilave edin. Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Yaban mersinlerini bir miktar unla harmanladıktan sonra hamura nazikçe ekleyin. Bu yöntem meyvelerin dibe çökmesini önler.

Muffin kalıplarını üçte ikisi dolacak şekilde hamurla doldurun.

İsteğe bağlı olarak üzerlerine az miktarda esmer şeker serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Kürdan testi temiz çıkıyorsa muffinler pişmiş demektir. Fırından aldıktan sonra birkaç dakika dinlendirerek servis edin.