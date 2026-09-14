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Çay saatlerinin çıtır lezzeti: Simit pişi tarifi
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Çay saatlerinin çıtır lezzeti: Simit pişi tarifi

14.09.2026 12:09:00
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Haber Merkezi
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Çay saatlerinin çıtır lezzeti: Simit pişi tarifi

Simit şeklinde hazırlanan ve susama bulanarak kızartılan susamlı simit pişi, dışı çıtır içi yumuşacık dokusuyla çay saatlerine farklı bir lezzet getiriyor.

Çay saatlerinin çıtır lezzeti: Simit pişi tarifi

Çıtır dışı ve yumuşacık iç dokusuyla klasik pişiden ayrılan simit pişi, susamla buluşan hamuruyla farklı bir lezzet sunuyor. Ilık süt ve maya ile hazırlanan hamur şekillendirildikten sonra önce süte, ardından susama bulanarak kızartılıyor. Az malzemeyle hazırlanan bu nefis tarif, sıcak servis edildiğinde lezzetiyle öne çıkıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz simit pişi tarifi...

Çay saatlerinin çıtır lezzeti: Simit pişi tarifi

SİMİT PİŞİ TARİFİ 

Malzemeler

Hamuru için:

  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 paket instant maya
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 3 su bardağı un
  • 1/2 çay bardağı sıvı yağ

Üzeri için:

  • 1 kase süt
  • 1 kase susam

Kızartmak için:

  • 1 su bardağı sıvı yağ

SİMİT PİŞİ YAPILIŞI

Hamuru hazırlayın. 

Ilık sütü geniş bir kaba alın. 

Üzerine instant maya, şeker, tuz ve sıvı yağı ekleyerek güzelce karıştırın.

Unu karışıma kontrollü şekilde ilave ederek yoğurun. 

Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edin.

Hamurun üzerini streç filmle kapatın ve yaklaşık 45 dakika mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru un serpilmiş tezgaha alın. 

Çok ince olmayacak şekilde açın ve istediğiniz simit şeklini vermek için bir aparat kullanarak şekillendirin.

Şekillendirme sırasında kenarlarda kalan hamurları yeniden toparlayıp açın ve aynı şekilde değerlendirin.

Bir kaseye sütü, başka bir kaseye ise susamı alın. 

Hazırladığınız pişileri önce süte, ardından susama bulayın.

Susama bulanan pişileri yağlı kağıt üzerine dizin ve kızartma yağını hazırlayın.

Yağı iyice kızdırdıktan sonra pişileri tavaya alın. 

Her iki tarafını da güzelce kızarana kadar kızartın.

Fazla yağını bırakmaları için kısa süre dinlendirdikten sonra sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun!

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