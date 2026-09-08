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Çay saatlerinin favorisi: Puf puf kabaran yumuşacık poğaça nasıl yapılır?

Çay saatlerinin favorisi: Puf puf kabaran yumuşacık poğaça nasıl yapılır?

8.09.2026 11:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Çay saatlerinin favorisi: Puf puf kabaran yumuşacık poğaça nasıl yapılır?

Kahvaltı ve çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden pamuk poğaça, yumuşacık dokusu ve nefis tadıyla sofraların favorisi oluyor. Peki, pamuk poğaça nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte puf puf kabaran pamuk poğaça tarifi ve püf noktaları...
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Kahvaltı ve çay saatlerinin sevilen lezzetlerinden pamuk poğaça, adını yumuşacık ve puf puf dokusundan alıyor. Mayalı hamurla hazırlanan bu nefis poğaça, peynirli iç harcıyla sofralarda yerini alıyor. Peki, pamuk poğaça nasıl yapılır? İşte ağızda dağılan, yumuşacık pamuk poğaça tarifi ve püf noktaları...

Pamuk poğaça malzemeleri

  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 paket instant maya
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 adet yumurta akı
  • 5-6 su bardağı un
  • 1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için

  • Beyaz peynir veya lor peyniri

Üzeri için

  • 1 adet yumurta sarısı
  • Susam veya çörek otu

PAMUK POĞAÇA NASIL YAPILIR?

Ilık süt ve suyu geniş bir yoğurma kabına alın. İçerisine maya ve şekeri ekleyerek karıştırın. Mayanın aktifleşmesi için birkaç dakika bekleyin.

Ardından sıvı yağ ve yumurta akını ekleyin. Tuzu ilave ettikten sonra unu kontrollü bir şekilde karışıma eklemeye başlayın. Yumuşak ve hafif ele yapışan bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamurun üzerini kapatarak ılık bir ortamda yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın. Hamurun yaklaşık iki katına çıkması, yeterince mayalandığının göstergesidir.

Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizle hafifçe açıp ortasına peynirli iç harçtan koyun ve kapatarak yuvarlak şekil verin.

Poğaçaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı şekilde dizin. Tepsi üzerinde bir süre daha mayalanmaları için bekletin. Bu aşama poğaçaların daha kabarık ve yumuşak olmasına yardımcı olur.

Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam veya çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri güzelce kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Fırından çıkan pamuk poğaçaları birkaç dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

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