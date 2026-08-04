Çay saatlerinin gizli favorisi: Ispanaklı pasta nasıl yapılır?

Ispanak denince akla genellikle yemekler gelse de bu kez onu nefis bir pastanın içinde kullanıyoruz. Doğal yeşil rengiyle dikkat çeken ıspanaklı pasta, yumuşacık keki ve hafif kremasıyla çay saatlerinin sevilen tatlılarından biri oluyor. Peki, ıspanaklı pasta nasıl yapılır? İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz tam ölçülü ıspanaklı pasta tarifi ve püf noktaları...

ISPANAKLI PASTA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Kek için:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı ıspanak püresi

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un

Kreması için:

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

Yarım su bardağı toz şeker

1 paket vanilin

1 paket krema veya 100 gram labne peyniri

Üzeri için:

Ispanaklı kekten ayrılan kek parçaları

Çilek, kivi veya mevsim meyveleri

ISPANAKLI PASTA NASIL YAPILIR?

İlk olarak ıspanakları güzelce yıkayıp temizleyin. Birkaç dakika sıcak suda hafifçe haşladıktan sonra suyunu süzün. Ispanakları blenderdan geçirerek püre haline getirin.

Kek için yumurta ve toz şekeri derin bir kapta, karışım açık renk alıp köpürene kadar çırpın. Sıvı yağı ve ıspanak püresini ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ilave edin. Spatula veya mikserin düşük ayarıyla malzemeler tamamen birleşene kadar karıştırın.

Hazırladığınız kek harcını yağlanmış orta boy bir kek kalıbına veya fırın tepsisine dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Kürdan testi yaparak kekin pişip pişmediğini kontrol edin.

Kek fırından çıktıktan sonra tamamen soğumasını bekleyin. Soğuyan kekin kenarlarından veya üst kısmından bir miktar kek ayırarak ufalayın. Bu parçalar pastanın üzerini süslemek için kullanılabilir.