Çay saatlerinin kıtır lezzeti: Dereotlu tuzlu kraker tarifi

Evde hazırlayabileceğiniz pratik ve lezzetli bir atıştırmalık arıyorsanız dereotlu tuzlu kraker tarifi tam size göre. Tereyağı, süt, dereotu ve susamla hazırlanan hamur, fırında pişerek kıtır kıtır bir lezzete dönüşüyor. Çayın yanında, kahvaltıda ya da gün içinde atıştırmalık olarak servis edebileceğiniz bu tarif, kısa sürede hazırlanmasıyla da öne çıkıyor. İşte kıtır kıtır dereotlu tuzlu kraker tarifi...