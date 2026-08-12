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Çay saatlerinin kıtır lezzeti: Dereotlu tuzlu kraker tarifi
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Çay saatlerinin kıtır lezzeti: Dereotlu tuzlu kraker tarifi

12.08.2026 18:48:00
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Haber Merkezi
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Çay saatlerinin kıtır lezzeti: Dereotlu tuzlu kraker tarifi

Çay saatlerine ve günün her anına eşlik edecek dereotlu tuzlu kraker, kıtır dokusu ve mis kokusuyla evde kolayca hazırlanıyor.

Çay saatlerinin kıtır lezzeti: Dereotlu tuzlu kraker tarifi

Evde hazırlayabileceğiniz pratik ve lezzetli bir atıştırmalık arıyorsanız dereotlu tuzlu kraker tarifi tam size göre. Tereyağı, süt, dereotu ve susamla hazırlanan hamur, fırında pişerek kıtır kıtır bir lezzete dönüşüyor. Çayın yanında, kahvaltıda ya da gün içinde atıştırmalık olarak servis edebileceğiniz bu tarif, kısa sürede hazırlanmasıyla da öne çıkıyor. İşte kıtır kıtır dereotlu tuzlu kraker tarifi...

Çay saatlerinin kıtır lezzeti: Dereotlu tuzlu kraker tarifi

DEREOTLU TUZLU KRAKER TARİFİ

Malzemeler:

  • 1/3 su bardağı ılık süt
  • 40 gram tereyağı
  • 1/2 çay kaşığı instant maya
  • 1/2 çay kaşığı kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı şeker
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı ince kıyılmış dereotu
  • 2 yemek kaşığı susam
  • 1,5 su bardağı un

DEREOTLU TUZLU KRAKER YAPILIŞI

Tereyağını eritip bir kenarda bekletin.

Ilık süt, maya ve şekeri geniş bir karıştırma kabına alarak karıştırın.

Eritilmiş tereyağı, kabartma tozu, tuz, susam ve ince kıyılmış dereotunu ekleyin.

Unu azar azar ilave ederek yoğurun ve ele yapışmayan, sıkı kıvamlı bir hamur hazırlayın.

Hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 30 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamuru kısa süre yeniden yoğurup tezgaha alın.

Merdane yardımıyla hamuru 2-3 milimetre kalınlığında açın.

Hamuru istediğiniz kalıpla keserek şekillendirin.

Krakerleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 190 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan krakerleri soğuttuktan sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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