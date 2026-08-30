Çay saatlerinin küçük yıldızları: Kusursuz dokuyla şipşak porsiyonluk elmalı turta tarifi...

Çay saatine eşlik edecek kusursuz bir lezzet arıyorsanız, cevap kesinlikle tarçın ve elmanın enfes uyumunda saklı. Arta kalan zamanlarda mutfağa girip ellerinizle bir şeyler üretmek istediğinizde, dilimleme derdi olmayan bu mini turtalar tam bir kurtarıcı. Tereyağlı tart hamurunun o ağızda kum gibi dağılan dokusunu yakalamanın ve iç harcın hamuru ıslatıp yumuşatmasını önlemenin tüm püf noktalarıyla enfes elmalı turta tarifi...

MALZEMELER

İç Harcı İçin (Önce hazırlanıp soğutulmalı):

3 adet orta boy tatlı kırmızı elma

3 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım çay bardağı iri dövülmüş ceviz içi (veya fındık)

Kıyır Kıyır Tart Hamuru İçin:

125 gram soğuk tereyağı (Küp küp doğranmış, margarin kullanılmamalı)

Yarım çay bardağı pudra şekeri

1 adet oda sıcaklığında yumurta

1 paket vanilya

1 çimdik tuz (Tatlılığı dengelemek için)

Yaklaşık 2 - 2,5 su bardağı un (Kontrollü eklenecek)

Üzeri İçin:

Pudra şekeri

ADIM ADIM YAPILIŞI

Elmaları soyup rendeleyin ve geniş bir tavaya alın. Üzerine toz şekeri ilave edip orta ateşte elmalar suyunu salıp tamamen çekene kadar kavurun. (Harcın sulu kalması hamurunuzu yumuşatır, bu yüzden suyun tamamen buharlaşması çok önemlidir). Ocağı kapattıktan sonra tarçın ve cevizi ekleyip harmanlayın, tamamen soğuması için kenara alın.

Derin bir kaba unu, pudra şekerini, vanilyayı ve bir çimdik tuzu alın. Üzerine küp küp doğranmış soğuk tereyağını ekleyin. Parmak uçlarınızla tereyağını una yedirerek karışımı "ıslak kum" görünümüne getirin. (Hamurun kıyır kıyır olmasının en büyük sırrı tereyağının soğuk olması ve erimesine izin verilmemesidir).

Kum halindeki karışıma yumurtayı ekleyin. Hamuru yoğurmadan, sadece malzemeler birbirine tutunup pürüzsüz bir top haline gelene kadar hızlıca toparlayın. Hamuru streç filme sarıp buzdolabında en az 30 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamurdan üzeri için yumruk büyüklüğünde bir parça ayırın. Kalan hamuru cevizden biraz büyük parçalara bölün. Standart bir muffin (top kek) tepsisinin yuvalarını hafifçe yağlayın. Hamur parçalarını yuvalara yerleştirip parmaklarınızla ortasına bastırarak, kenarlara doğru yükseltip "çanak" şekli verin.

Hazırladığınız hamur çanaklarının içine, tamamen soğumuş olan elmalı harçtan bolca doldurun. Ayırdığınız hamur parçasını merdaneyle incecik açıp şeritler halinde kesin. Bu şeritleri turtaların üzerine artı (+) veya çarpı (x) şeklinde yerleştirerek mini kafesler oluşturun. (Dilerseniz hamuru rendeleyerek üzerine de serpiştirebilirsiniz).

Önceden ısıtılmış 175°C fırında, turtaların üzeri altın sarısı renk alana ve kenarları nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 25-30 dakika) pişirin.

Fırından çıkan turtaları kalıbın içinde oda sıcaklığına gelene kadar bekletin (Sıcakken çıkarırsanız dağılabilirler). Soğuyan turtaları kalıptan nazikçe çıkarın, üzerlerine bolca pudra şekeri eleyerek servis yapın.