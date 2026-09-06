Çay saatlerinin tuzlu favorisi: Zeytinli cevizli ekmek tarifi

Ev yapımı ekmek sevenler için klasik tariflerden farklı bir seçenek olan zeytinli cevizli Ege usulü ekmek, yumuşacık hamuru ve bol malzemeli üzeriyle öne çıkıyor. Siyah ve yeşil zeytin, iri kıyılmış ceviz, sarımsak ve kekiğin buluştuğu bu tarif, fırında kızardıktan sonra mis gibi kokusuyla sofraya geliyor. İşte kahvaltı ve çay saatlerine çok yakışacak zeytinli cevizli Ege usulü ekmek tarifi...
ZEYTİNLİ CEVİZLİ EKMEK TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için:
- 1 su bardağı ılık su
- 1 su bardağı ılık süt
- 1 paket instant maya (10 g)
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1/4 çay bardağı sıvı yağ
- 4-4,5 su bardağı un
Üzeri için:
- 10-15 adet dilimlenmiş siyah zeytin
- 10-15 adet dilimlenmiş yeşil zeytin
- 1/3 su bardağı iri kıyılmış ceviz içi
- 1 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı kekik
- 1 tutam pul biber
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
- Taze kekik yaprakları
ZEYTİNLİ CEVİZLİ EKMEK YAPILIŞI
Ilık süt ve suyu yoğurma kabına alın.
Maya ve şekeri ekleyip karıştırın. Yaklaşık 5 dakika bekletin.
Sıvı yağ ve tuzu ekledikten sonra unu azar azar ilave ederek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.
Hamurun üzerini kapatıp ılık bir yerde yaklaşık 1 saat, iki katına çıkana kadar mayalandırın.
Mayalanan hamuru hafif unlanmış tezgaha alın ve iki eşit bezeye ayırın.
Bezeleri dikdörtgen şeklinde açıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.
Eritilmiş tereyağına ezilmiş sarımsağı ekleyin.
Ceviz, siyah ve yeşil zeytin, kekik ve isteğe bağlı pul biberi ilave ederek karıştırın.
Hazırladığınız zeytinli ve cevizli karışımı hamurların üzerine eşit şekilde yayın.
Son olarak zeytinyağını gezdirin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25 dakika, üzeri hafif kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkan ekmekleri birkaç dakika dinlendirin.
Dilerseniz taze kekik yapraklarıyla süsleyip dilimleyerek servis edin.
Afiyet olsun!