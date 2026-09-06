Çay saatlerinin tuzlu favorisi: Zeytinli cevizli ekmek tarifi

Ev yapımı ekmek sevenler için klasik tariflerden farklı bir seçenek olan zeytinli cevizli Ege usulü ekmek, yumuşacık hamuru ve bol malzemeli üzeriyle öne çıkıyor. Siyah ve yeşil zeytin, iri kıyılmış ceviz, sarımsak ve kekiğin buluştuğu bu tarif, fırında kızardıktan sonra mis gibi kokusuyla sofraya geliyor. İşte kahvaltı ve çay saatlerine çok yakışacak zeytinli cevizli Ege usulü ekmek tarifi...