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Çay saatlerinin vazgeçilmez tuzlu lezzeti: Peynirli muffin tarifi

Çay saatlerinin vazgeçilmez tuzlu lezzeti: Peynirli muffin tarifi

14.07.2026 10:32:00
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Haber Merkezi
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Çay saatlerinin vazgeçilmez tuzlu lezzeti: Peynirli muffin tarifi

Kahvaltı sofralarından çay saatlerine kadar günün her öğününde tercih edilen peynirli muffin, yumuşak dokusu ve pratik hazırlanışıyla öne çıkıyor. Peki, peynirli muffin nasıl yapılır? İşte malzemeleri, yapılışı ve lezzetini artıran püf noktaları.
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Tatlı muffin tariflerine lezzetli bir alternatif sunan peynirli muffin, tuzlu atıştırmalık sevenlerin favorileri arasında yer alıyor. Beyaz peynir, kaşar peyniri veya lor peyniriyle hazırlanabilen bu tarif, kısa sürede hazırlanması ve uzun süre tazeliğini korumasıyla dikkat çekiyor. Kahvaltılarda, pikniklerde ve çay saatlerinde keyifle tüketilebilen peynirli muffin, doğru malzeme seçimi ve pişirme tekniğiyle kabarık ve yumuşak bir kıvam kazanıyor.

PEYNİRLİ MUFFİN İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 2 su bardağı un
  • 2 adet yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 paket kabartma tozu
  • 150 gram beyaz peynir veya lor peyniri
  • Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • Bir tutam tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • İsteğe bağlı dereotu veya maydanoz

PEYNİRLİ MUFFİN NASIL YAPILIR?

Fırını 180 dereceye ayarlayarak önceden ısıtın.

Geniş bir kapta yumurta, süt ve sıvı yağı çırpın.

Un ve kabartma tozunu eleyerek sıvı karışıma ekleyin ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar karıştırın.

Ezilmiş beyaz peyniri, rendelenmiş kaşarı, karabiberi ve ince kıyılmış dereotu veya maydanozu hamura ilave edin.

Karışımı muffin kalıplarına üçte ikisini dolduracak şekilde paylaştırın.

İsteğe bağlı olarak üzerlerine biraz rendelenmiş kaşar peyniri serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika, üzeri altın rengini alana kadar pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra birkaç dakika dinlendirerek servis edin.

Peynirli muffin yapmanın püf noktaları

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