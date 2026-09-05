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Çay saatlerinin vazgeçilmezi: Evde kolay kete tarifi

Çay saatlerinin vazgeçilmezi: Evde kolay kete tarifi

5.09.2026 21:12:00
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Haber Merkezi
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Çay saatlerinin vazgeçilmezi: Evde kolay kete tarifi

Anadolu mutfağının sevilen hamur işlerinden kete, yumuşacık hamuru ve nefis iç harcıyla kahvaltı sofralarının ve çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Peki evde kete nasıl yapılır? İşte tam ölçülü, kolay kete tarifi ve yapılışı...

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Anadolu mutfağının sevilen hamur işlerinden kete, kat kat dokusu ve tereyağlı lezzetiyle özellikle kahvaltı ve çay saatlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Peki evde kete nasıl yapılır? İşte yumuşacık ve nefis kete tarifi, malzemeleri ve püf noktaları.

KETE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için:

  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 su bardağı ılık su
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 paket instant maya
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 5-6 su bardağı un

İç harcı için:

  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı un
  • 1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı süt
  • Susam veya çörek otu

KETE NASIL YAPILIR?

Öncelikle ılık süt ve suyu geniş bir yoğurma kabına alın. İçerisine maya ve şekeri ekleyip birkaç dakika bekletin. Sıvı yağ ve tuzu ilave ettikten sonra unu azar azar ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hazırladığınız hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 45 dakika mayalanmaya bırakın.

Bu sırada kete için iç harcı hazırlayın. Tereyağı ve sıvı yağı tavaya alın. Yağ eridikten sonra unu ekleyip kısık ateşte, unun rengi hafifçe dönene kadar kavurun. Tuzunu ekleyip ocaktan alın.

Mayalanan hamurdan eşit büyüklükte bezeler hazırlayın. Her bir bezeyi ince şekilde açıp üzerine hazırladığınız yağlı unlu harçtan sürün. Hamuru rulo şeklinde sarıp kendi etrafında dolayın. Ardından hafifçe bastırarak yuvarlak şekilde açın.

Hazırladığınız keteleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı ve süt karışımı sürün. Dilerseniz susam veya çörek otu serpin.

Önceden 180 dereceye ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika, üzerleri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan keteleri birkaç dakika dinlendirdikten sonra sıcak veya ılık olarak servis edebilirsiniz.

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