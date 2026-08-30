Çay saatlerinin vazgeçilmezi: Yumuşacık yaban mersinli kek tarifi

Yaban mersinli kek, hem pratik hazırlanışı hem de meyveli aromasıyla özellikle çay ve kahve saatleri için ideal tarifler arasında yer alıyor. Taze ya da dondurulmuş yaban mersini kullanılarak hazırlanabilen kek, doğru pişirme yöntemi uygulandığında içi yumuşak, dışı hafif kızarmış bir kıvama ulaşıyor. Peki, yaban mersinli kek nasıl yapılır? İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz yaban mersinli kek tarifi ve püf noktaları.

YABAN MERSİNLİ KEK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

2,5 su bardağı un

1 su bardağı yaban mersini

1 limonun rendelenmiş kabuğu

YABAN MERSİNLİ KEK NASIL YAPILIR?

Öncelikle yumurtaları ve toz şekeri geniş bir karıştırma kabına alın. Şeker tamamen eriyip karışımın rengi açılana kadar mikserle çırpın. Ardından sıvı yağ ve sütü ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve vanilini karıştırın. Kuru malzemeleri sıvı karışıma azar azar ekleyerek pürüzsüz bir kek harcı elde edin. Son olarak limon kabuğu rendesini ilave edin.

Yaban mersinlerinin kek harcının dibine çökmemesi için meyveleri hafifçe una bulayın. Ardından kek harcına ekleyip spatulayla fazla ezmeden karıştırın.

Hazırladığınız harcı yağlanmış kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Kekin pişip pişmediğini kontrol etmek için ortasına kürdan batırabilirsiniz. Kürdan temiz çıkıyorsa kek hazır demektir.

Keki fırından çıkardıktan sonra kalıbında yaklaşık 10-15 dakika dinlendirin. Ardından kalıptan çıkararak tamamen soğumasını bekleyin. Dilimleyerek servis edebilirsiniz.