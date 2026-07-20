Çay saatlerinin yeni favorisi: Kaşar peynirli ıspanaklı kiş tarifi

Klasik hamur işi tariflerine farklı ve lezzetli bir alternatif arıyorsanız kaşar peynirli ıspanaklı kiş tarifi tam size göre. Kıtır hamurun üzerine hazırlanan kremamsı iç harç, kaşar peynirinin uzayan lezzeti ve taze ıspanağın aromasıyla buluşarak hem pratik hem de gösterişli bir tarif ortaya çıkarıyor. Kahvaltı sofralarında, beş çaylarında, brunch menülerinde ya da hafif bir akşam yemeği olarak tercih edebileceğiniz bu tarif, herkesin beğenisini kazanacak. İşte enfes tadıyla kaşar peynirli ıspanaklı kiş tarifi...
KAŞAR PEYNİRLİ ISPANAKLI KİŞ TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için:
- 2 su bardağı un
- 125 gram tereyağı (soğuk)
- 1 adet yumurta
- 2-3 yemek kaşığı soğuk su
- 1 çay kaşığı tuz
İç harcı için:
- 300 gram taze ıspanak
- 1 adet kuru soğan
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- Tuz
- Karabiber
Sosu için:
- 2 adet yumurta
- 1 paket krema (200 ml)
- Yarım çay kaşığı muskat (isteğe bağlı)
- Bir tutam karabiber
KAŞAR PEYNİRLİ ISPANAKLI KİŞ YAPILIŞI
Un, tereyağı ve tuzu karıştırarak kum kıvamına getirin.
Yumurtayı ve soğuk suyu ekleyip yumuşak bir hamur yoğurun.
Hamuru streç filme sarıp 30 dakika buzdolabında dinlendirin.
Tavada zeytinyağını ısıtıp doğranmış soğanı kavurun.
Ispanağı ekleyerek suyunu çekene kadar pişirin ve baharatlarını ilave edin.
Dinlenen hamuru açıp kiş kalıbına yerleştirin. Tabanını çatalla delin.
Hamurun üzerine ıspanaklı harcı yayın.
Rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirin.
Ayrı bir kapta yumurta ve kremayı çırparak harcın üzerine dökün.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.
Ilındıktan sonra dilimleyerek servis edin.
Afiyet olsun!