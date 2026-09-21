Çay saatlerinin yeni favorisi: Köz patlıcanlı çıtır börek tarifi

Közlenmiş patlıcanın kendine özgü aromasıyla hazırlanan çıtır patlıcanlı börek, kahvaltı ve çay saatlerinin sevilen lezzetlerinden biri oluyor. Dışı kıtır kıtır, içi yumuşacık olan bu böreği evde hazırlamak için gerekli malzemeler ve pratik yapılışı merak ediliyor.

ÇITIR PATLICANLI BÖREK TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 adet patlıcan

3 adet yufka

1 adet kuru soğan

2 adet yeşil biber

1 adet kapya biber

2 yemek kaşığı sıvı yağ

100 gram beyaz peynir

1 tutam maydanoz

Tuz

Karabiber

Pul biber

Böreğin sosu için

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yumurta

Üzeri için

1 yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

ÇITIR PATLICANLI BÖREK NASIL YAPILIR?

İlk olarak patlıcanları közleyin. Közlenen patlıcanların kabuklarını soyup içlerini küçük küçük doğrayın. Fazla suyunu süzerek bir kenarda bekletin.

Soğanı ince ince doğrayıp sıvı yağ ile tavada kavurun. Üzerine doğranmış yeşil ve kapya biberleri ekleyerek birkaç dakika daha pişirin. Ardından közlenmiş patlıcanları tavaya alın.

Tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip iç harcı birkaç dakika daha kavurun. Ocaktan aldıktan sonra ince kıyılmış maydanozu ve ezilmiş beyaz peyniri ekleyerek karıştırın. Harcın tamamen soğumasını bekleyin.

Böreğin sosu için süt, sıvı yağ, yoğurt ve yumurtayı bir kapta güzelce çırpın.

Yufkalardan birini tezgaha serin ve üzerine hazırladığınız sostan sürün. İkinci yufkayı üzerine yerleştirip tekrar soslayın. Yufkayı istediğiniz büyüklükte üçgen parçalara ayırın.

Üçgen yufkaların geniş kısmına patlıcanlı harçtan yerleştirin. Kenarlarını hafifçe içe katlayıp rulo şeklinde sarın. Diğer yufkalara da aynı işlemi uygulayın.

Hazırladığınız börekleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika, üzerleri güzelce kızarana kadar pişirin.