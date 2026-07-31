Çay saatlerinin yıldızı: Tel tel ayrılan pastane usulü pamuk açma tarifi...

Fırından yayılan mahlep ve tereyağı kokusuyla evi saracak bir klasik... Çay saatlerinin ve pazar kahvaltılarının en çok aranan hamur işi olan açmayı, tam kıvamında ve tel tel ayrılan o efsanevi dokusuyla evde yapmak sandığınızdan çok daha kolay.

MALZEMELER

Pamuk Hamuru İçin:

1 su bardağı ılık süt (Parmağı yakmayacak sıcaklıkta)

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta (Akları hamura, sarıları üzeri için ayrılacak)

3 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya (veya yarım paket yaş maya)

Alabildiği kadar un (Yaklaşık 6-7 su bardağı, kontrollü eklenecek)

Katları İçin (Tel Tel Ayrılmasının Sırrı):

100 gram oda sıcaklığında iyice yumuşamış tereyağı

Üzeri İçin:

Ayırdığınız 2 yumurta sarısı

1 çay kaşığı pekmez (Nar gibi kızarması için)

Çörek otu ve susam

ADIM ADIM YAPILIŞI

Derin bir yoğurma kabına ılık süt, ılık su, toz şeker ve mayayı alın. Tel çırpıcıyla karıştırıp mayanın canlanması için 5 dakika kadar bekleyin.

Sıvı karışımın üzerine sıvı yağı, yumurta aklarını ve tuzu ekleyip karıştırın. Unu azar azar, bardak bardak ilave ederek yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan ancak oldukça yumuşak, kulak memesi kıvamında pürüzsüz bir hamur elde edene kadar (yaklaşık 8-10 dakika) iyice yoğurun.

Hamurun üzerini streç filmle ve temiz bir bezle hava almayacak şekilde kapatın. Ilık bir ortamda, hamur iki katına çıkana kadar yaklaşık 45-60 dakika mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurun havasını alıp mandalina büyüklüğünde bezelere ayırın (yaklaşık 12-14 adet çıkar). Her bir bezeyi tatlı tabağı büyüklüğünde parmak uçlarınızla açın. Ortalarına oda sıcaklığında yumuşamış tereyağından (yarım çay kaşığı kadar) sürün.

Yağ sürdüğünüz hamuru rulo şeklinde sarıp tezgahta elinizle ileri geri yuvarlayarak uzatın. Uçlarını ters yönlere burarak (kıvırarak) simit gibi iki ucunu birleştirin ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

Açmaların puf puf olması için tepside de en az 20-30 dakika bekletip mayalandırın.

Yumurta sarılarının içine bir çay kaşığı pekmez karıştırıp kabaran açmaların üzerine fırçayla nazikçe sürün. Susam ve çörek otu serpiştirip, önceden ısıtılmış 190°C fırında altı ve üstü nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 20-25 dakika) pişirin.