Çayın en tatlı yancısı: Krema ve kakaonun kusursuz birleşimi minik köstebek pasta tarifi...

Pratik lezzetin sırrı; kekin ufalanacak kadar nemli pişmesinde ve içindeki kremanın formunu koruyacak kadar tok çırpılmasında gizlidir. Kenar kırıntılarının israf edilmeden yepyeni bir dokuya dönüştüğü, porsiyonluk köstebek pastanın altın oranlarını...

MALZEMELER

Sünger Dokulu Kakaolu Zemin İçin:

3 adet büyük boy yumurta (Oda sıcaklığında)

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı süt (Oda sıcaklığında)

1,5 su bardağı un

3 yemek kaşığı koyu renkli kakao (Rengin derinliği için Hollanda tipi kakao ideali)

1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya

Krema ve İç Dolgu:

1 poşet toz krem şanti (Daha gurme bir doku için alternatif: 1 paket sıvı krema)

1 çay bardağı çok soğuk süt

2 dolu yemek kaşığı labne peyniri (Kremanın tok durması ve kesilmemesi için kritik şef dokunuşu)

1 çay bardağı damla çikolata

2-3 adet olgun muz (İç dolgu için)

ADIM ADIM YAPILIŞI VE ŞEFİN SIRLARI

Yumurta ve şekeri derin bir çırpma kabına alın. Rengi tamamen beyaza dönüp mayonez kıvamına gelene dek (en az 5 dakika) mikserin yüksek devrinde çırpın. Bu işlem, kekin fırında sönmemesi için gereken mikro hava kabarcıklarını içeri hapseder. Sıvı yağı ve sütü ekleyip mikseri bırakın. Un, kakao, vanilya ve kabartma tozunu mutlaka bir tel süzgeçten eleyerek sıvıya ekleyin ve sadece bir spatulayla alttan üste doğru nazikçe "fold" ederek (katlayarak) söndürmeden yedirin.

Hamuru, tabanına pişirme kağıdı serilmiş geniş ve dikdörtgen bir fırın tepsisine (veya büyük boy ankastre tepsisine) ince, eşit bir tabaka halinde yayın. Önceden ısıtılmış 170°C fırında sadece 15-18 dakika pişirin. Kekin çok kalın olmaması ve fırında kurutulmadan nemli bırakılması, bardakla kesilirken çatlamaması için en hayati kuraldır.

Kek pişerken iç dolguyu hazırlayın. Çok soğuk süt ile toz şantiyi koyulaşana dek çırpın. İçine, suyundan tamamen süzdürülmüş 2 yemek kaşığı labne peynirini ekleyin. Labne, şantinin yapay tatlılığını kırar ve pastane kreması gibi taş gibi dik bir form almasını sağlar. Damla çikolataları da ekleyip karıştırdıktan sonra, kremayı sıkma torbasına alıp buzdolabında soğumaya bırakın.

Fırından çıkan kek tamamen (oda sıcaklığına gelene dek) soğuduğunda, geniş ağızlı bir su bardağı yardımıyla kekten eşit diskler kesin. Çıkardığınız bu yuvarlak zeminleri servis tepsisine alın.

Tepsinin kenarlarında kalan fazla kek parçalarını asla atmayın. Bu parçaları mutfak robotundan geçirerek incecik, nemli kırıntı formuna getirin.

Muzları yarım santimlik yuvarlak halkalar halinde dilimleyin. Her bir kek diskinin tam ortasına (kenarlarda hafif boşluk kalacak şekilde) 1-2 dilim muz oturtun. Buzdolabından aldığınız sertleşmiş kremayı, muzların üzerini tamamen örtecek ve dik bir dağ (kubbe) görünümü alacak şekilde bolca sıkın.

Robottan geçirdiğiniz siyah kek kırıntılarını, bu beyaz krema kubbelerinin üzerine ellerinizle cömertçe serpiştirin. Kırıntıları dökükten sonra avuç içinizle çok hafifçe bastırarak kremanın yüzeyine yapışmasını (zırhlanmasını) sağlayın. Dışarıdan bakıldığında krema tamamen gizlenmiş ve minik birer köstebek yuvası formunu almış olmalıdır. Pastaların o puf dokusunun oturması ve kremanın nemini keke vermesi için buzdolabında en az 2 saat demlendirdikten sonra servis yapın.