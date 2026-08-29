Çayın saatlerine farklı bir lezzet: Portakallı çikolata parçacıklı muffin tarifi

Klasik muffin tariflerinden farklı bir lezzet arayanlar için portakallı çikolata parçacıklı muffin güzel bir seçenek oluyor. Taze portakal suyu ve rendelenmiş portakal kabuğu muffin harcına hoş bir aroma verirken bitter ve beyaz çikolata parçaları lezzeti tamamlıyor. Üzerine eklenen crumble ise fırında çıtırlaşarak yumuşak muffin dokusuna eşlik ediyor. İşte enfes aromasıyla portakallı çikolata parçacıklı muffin tarifi...