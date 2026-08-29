Çayın saatlerine farklı bir lezzet: Portakallı çikolata parçacıklı muffin tarifi

Klasik muffin tariflerinden farklı bir lezzet arayanlar için portakallı çikolata parçacıklı muffin güzel bir seçenek oluyor. Taze portakal suyu ve rendelenmiş portakal kabuğu muffin harcına hoş bir aroma verirken bitter ve beyaz çikolata parçaları lezzeti tamamlıyor. Üzerine eklenen crumble ise fırında çıtırlaşarak yumuşak muffin dokusuna eşlik ediyor. İşte enfes aromasıyla portakallı çikolata parçacıklı muffin tarifi...
PORTAKALLI ÇİKOLATA PARÇACIKLI MUFFİN TARİFİ
Malzemeler
Muffin harcı için:
- 2 adet yumurta
- 1/2 su bardağı + 1 yemek kaşığı toz şeker
- 125 gram oda sıcaklığında tereyağı
- 1/2 su bardağı yoğurt
- 1 adet büyük boy portakalın rendelenmiş kabuğu
- 1 adet büyük boy portakalın suyu
- 1 paket vanilin
- 200 gram un
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- 1/2 çay kaşığı karbonat
Crumble için:
- 2 yemek kaşığı soğuk tereyağı
- 2 yemek kaşığı esmer şeker
- 4 yemek kaşığı un
Üzeri için:
- 1/2 su bardağı beyaz damla çikolata
- 1/2 su bardağı bitter damla çikolata
PORTAKALLI ÇİKOLATA PARÇACIKLI MUFFİN YAPILIŞI
Öncelikle crumble için soğuk tereyağı, esmer şeker ve unu parmak uçlarınızla ufalayarak kırıntılı bir karışım hazırlayın.
Kullanacağınız zamana kadar buzdolabında bekletin.
Yumurtaları ve toz şekeri 2-3 dakika çırpın.
Oda sıcaklığındaki tereyağı, yoğurt, portakal kabuğu ve portakal suyunu ekleyerek karıştırın.
Un, kabartma tozu, karbonat ve vanilini eleyerek karışıma ilave edin.
Spatula ile fazla söndürmeden nazikçe karıştırın.
Muffin harcını kağıt yerleştirilmiş kalıplara eşit şekilde paylaştırın.
Üzerlerine bitter ve beyaz damla çikolataları serpiştirin.
Soğuttuğunuz crumble karışımını da çikolataların üzerine paylaştırın.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.
Kürdan testiyle pişip pişmediğini kontrol edin.
Fırından çıkardığınız muffinleri kısa süre dinlendirdikten sonra servis edin.
Afiyet olsun!