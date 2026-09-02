Çayın ve kahvenin yanına çok yakışıyor: Evde kolay cinnamon roll tarifi

Cinnamon roll, mayalı yumuşak hamurun içerisine tereyağı, şeker ve tarçın sürülerek rulo haline getirilmesi ve dilimlenerek fırında pişirilmesiyle hazırlanan bir tatlıdır. Özellikle kahve ve çay saatlerinde servis edilen cinnamon roll, üzerine sürülen krem peynirli sosla birlikte oldukça lezzetli bir hale gelir.

CİNNAMON ROLL İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için

1 su bardağı ılık süt

1 paket instant maya

3 yemek kaşığı toz şeker

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

4-4,5 su bardağı un

1 çimdik tuz

Tarçınlı iç harcı için

3 yemek kaşığı yumuşak tereyağı

4 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı tarçın

Üzeri için

100 gram labne veya krem peynir

2 yemek kaşığı pudra şekeri

1-2 yemek kaşığı süt

1 paket vanilin

CİNNAMON ROLL NASIL YAPILIR?

Öncelikle ılık süt, maya ve toz şekeri geniş bir kaba alın ve birkaç dakika bekletin. Ardından yumurta ve eritilmiş tereyağını ekleyerek karıştırın.

Unu azar azar ve kontrollü şekilde ilave edin. Tuzu da ekleyerek yumuşak ve ele hafif yapışan bir hamur yoğurun. Hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 1 saat, hacmi iki katına çıkana kadar mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru hafif unlanmış tezgaha alın ve dikdörtgen şeklinde açın. Üzerine yumuşak tereyağını sürün. Toz şeker ve tarçını karıştırarak hamurun tamamına eşit şekilde serpin.

Hamuru uzun kenarından başlayarak sıkıca rulo şeklinde sarın. Ruloyu yaklaşık 3-4 santimetre kalınlığında dilimleyin ve yağlanmış fırın kabına aralarında biraz boşluk bırakarak yerleştirin.

Cinnamon roll'ları tepside yaklaşık 20-30 dakika daha dinlendirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri hafif kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Üzeri için labne veya krem peyniri pudra şekeri, süt ve vanilinle karıştırın. Fırından çıkan ve ilk sıcaklığı geçen cinnamon roll'ların üzerine sosu gezdirerek servis edin.

CİNNAMON ROLL YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Cinnamon roll'un yumuşak olması için hamurun fazla unla sertleştirilmemesi önemlidir. Unu kontrollü şekilde eklemek gerekir. Sütün çok sıcak olmaması da mayanın aktifleşmesi açısından önem taşır.

İç harçta kullanılan tarçın ve şeker miktarı damak tadına göre artırılabilir. Ruloları çok sıkı sarmamak, pişerken kabarmaları için yeterli alan bırakmak da daha yumuşak ve kabarık cinnamon roll'lar elde edilmesini sağlar.

Fırından çıkan ruloların üzerine sosu hemen değil, birkaç dakika beklettikten sonra sürmek ise sosun eriyip tamamen akmasını önler.