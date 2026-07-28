Çayın yanına çıtır çıtır lezzet: Ev yapımı tuzlu çubuk kraker tarifi

Çayın yanında, film izlerken veya gün içinde küçük bir atıştırmalık aradığınızda elinizin altında bulunabilecek tuzlu çubuk kraker, evde hazırlanabilen pratik lezzetlerden biri. Un, tereyağı, yumurta ve yoğurt gibi temel malzemelerle hazırlanan bu tarif, ince hamurun fırında pişmesiyle çıtır çıtır bir kıvam kazanıyor. İşte incecik hamuru ve kıtır kıtır dokusuyla çayın yanına çok yakışacak pratik tuzlu çubuk kraker tarifi...