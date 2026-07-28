Çayın yanına çıtır çıtır lezzet: Ev yapımı tuzlu çubuk kraker tarifi

Çayın yanında, film izlerken veya gün içinde küçük bir atıştırmalık aradığınızda elinizin altında bulunabilecek tuzlu çubuk kraker, evde hazırlanabilen pratik lezzetlerden biri. Un, tereyağı, yumurta ve yoğurt gibi temel malzemelerle hazırlanan bu tarif, ince hamurun fırında pişmesiyle çıtır çıtır bir kıvam kazanıyor. İşte incecik hamuru ve kıtır kıtır dokusuyla çayın yanına çok yakışacak pratik tuzlu çubuk kraker tarifi...
EV YAPIMI TUZLU ÇUBUK KRAKER TARİFİ
Malzemeler
- 1 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı yoğurt
- 100 gram tereyağı
- 1 çay kaşığı baharat karışımı
- 1 tutam çörek otu
- 1 tutam susam
- 3 su bardağı un
Üzeri için:
- Deniz tuzu
EV YAPIMI TUZLU ÇUBUK KRAKER YAPILIŞI
Tuzlu çubuk kraker hazırlamak için öncelikle tereyağını oda sıcaklığında yumuşatın.
Yumurta, yoğurt, tereyağı, baharat karışımı, çörek otu ve susamı geniş bir karıştırma kabına alın.
Tüm malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra unu kontrollü şekilde ekleyerek yoğurmaya başlayın.
Ele yapışmayan, kolay şekil alan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hazırladığınız hamuru iki adet yağlı kağıdın arasına yerleştirin.
Merdane yardımıyla hamuru ince ve mümkün olduğunca eşit kalınlıkta açın.
Hamuru yağlı kağıt arasında açmak, hem tezgaha yapışmasını önler hem de daha düzgün krakerler hazırlamanızı sağlar.
Açtığınız hamurun kenarlarını bıçak yardımıyla düzleyin.
Ardından hamuru uzun ve ince şeritler halinde kesin.
Hazırladığınız çubuk krakerleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı şekilde yerleştirin.
Üzerlerine isteğe göre deniz tuzu serpiştirin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15 dakika, üzerleri hafifçe kızarana ve çıtır bir kıvam alana kadar pişirin.
Fırından çıkan krakerleri soğumaya bıraktıktan sonra servis edebilirsiniz.
Ev yapımı tuzlu çubuk krakerleriniz hazır.
Afiyet olsun!