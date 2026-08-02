Çayın yanına çıtır çıtır lezzet: Peynirli mısır mücveri tarifi

Klasik mücver tariflerine farklı bir dokunuş yapmak isteyenler için peynirli mısır mücver tarifi oldukça lezzetli bir alternatif. Haşlanmış mısırın tatlı aroması; beyaz peynir, kaşar ve eski kaşarın yoğun lezzetiyle buluşuyor. Dereotu ve baharatlarla tamamlanan harç, kızgın yağda kısa sürede çıtır çıtır bir kıvama geliyor. Kahvaltıda, çay saatinde veya hafif bir öğün olarak servis edilebilen peynirli mısır mücver, az uğraşla farklı bir tarif denemek isteyenlerin favorisi olmaya aday. Peki, peynirli mısır mücver nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve adım adım tarifi...
PEYNİRLİ MISIR MÜCVER TARİFİ
Malzemeler
- 300 gram haşlanmış mısır
- 1 avuç dereotu
- 100 gram beyaz peynir
- 100 gram kaşar peyniri
- 100 gram eski kaşar
- 2 adet yumurta
- 1 çay bardağı un
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
- 1 çay kaşığı tuz
Kızartmak için:
- 1 su bardağı sıvı yağ
PEYNİRLİ MISIR MÜCVER YAPILIŞI
Haşlanmış mısırı geniş bir karıştırma kabına alın.
Üzerine ince kıyılmış dereotunu ekleyin.
Beyaz peyniri ezin veya rendeleyin.
Kaşar peyniri ve eski kaşarı da rendeleyerek karışıma ilave edin.
Karışıma karabiber, kırmızı toz biber ve tuzu ekleyin.
Ardından yumurtaları ve unu ilave ederek tüm malzemeleri homojen bir harç elde edene kadar karıştırın.
Hazırladığınız harcı 10-15 dakika dinlendirin. Böylece un, malzemeleri daha iyi bağlayacaktır.
Sıvı yağı tavada iyice kızdırın.
Harçtan bir yemek kaşığı alarak tavaya bırakın ve kaşığın arkasıyla hafifçe bastırarak yayın.
Mücverleri iki tarafı da altın rengini alana kadar kontrollü şekilde kızartın.
Fazla yağını bırakmaları için kağıt havlu üzerine alın ve sıcak servis edin. Mısır mücver hazır.
Afiyet olsun!