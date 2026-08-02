Çayın yanına çıtır çıtır lezzet: Peynirli mısır mücveri tarifi

Klasik mücver tariflerine farklı bir dokunuş yapmak isteyenler için peynirli mısır mücver tarifi oldukça lezzetli bir alternatif. Haşlanmış mısırın tatlı aroması; beyaz peynir, kaşar ve eski kaşarın yoğun lezzetiyle buluşuyor. Dereotu ve baharatlarla tamamlanan harç, kızgın yağda kısa sürede çıtır çıtır bir kıvama geliyor. Kahvaltıda, çay saatinde veya hafif bir öğün olarak servis edilebilen peynirli mısır mücver, az uğraşla farklı bir tarif denemek isteyenlerin favorisi olmaya aday. Peki, peynirli mısır mücver nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve adım adım tarifi...