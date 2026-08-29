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Çayın yanına çıtır lezzet: Yağlı gevrek tarifi
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Çayın yanına çıtır lezzet: Yağlı gevrek tarifi

29.08.2026 23:00:00
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Haber Merkezi
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Çayın yanına çıtır lezzet: Yağlı gevrek tarifi

Çay saatlerinin sevilen atıştırmalıklarından yağlı gevrek, kıyır kıyır dokusuyla evde kolayca hazırlanıyor.

Çayın yanına çıtır lezzet: Yağlı gevrek tarifi

Kahvaltı ve çay saatlerinin sevilen lezzetlerinden yağlı gevrek, kıyır kıyır dokusu ve tuzlu tadıyla öne çıkıyor. Sirke, tereyağı ve sıvı yağla hazırlanan hamur fırında çıtırlaşırken, susam ve çörek otu lezzetini tamamlıyor. İşte çayın yanına hazırlayabileceğiniz pratik ve çıtır yağlı gevrek tarifi...

Çayın yanına çıtır lezzet: Yağlı gevrek tarifi

YAĞLI GEVREK TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

  • 100 gram tereyağı
  • 1/2 su bardağı sıvı yağ
  • 1,5 yemek kaşığı su
  • 1 yemek kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 adet yumurta akı
  • 3 su bardağı un

Üzeri için:

  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı çörek otu
  • 1 yemek kaşığı susam

YAĞLI GEVREK YAPILIŞI

Tereyağı, sıvı yağ, su, tuz, sirke, toz şeker ve yumurta akını geniş bir kaba alın.

Unu kontrollü şekilde ekleyerek tüm malzemeleri güzelce yoğurun ve homojen, ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hazırladığınız hamuru merdane yardımıyla dikdörtgen olacak şekilde açın.

Hamurun üzerine yumurta sarısı sürün ve küçük dikdörtgenler halinde şerit şerit kesin.

Hazırladığınız gevrekleri fırın tepsisine dizin. 

Üzerlerine susam ve çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25 dakika, üzerleri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan yağlı gevrekleri kısa süre dinlendirdikten sonra servis edin.

Afiyet olsun!

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