Çayın yanına çıtır lezzet: Yağlı gevrek tarifi

Kahvaltı ve çay saatlerinin sevilen lezzetlerinden yağlı gevrek, kıyır kıyır dokusu ve tuzlu tadıyla öne çıkıyor. Sirke, tereyağı ve sıvı yağla hazırlanan hamur fırında çıtırlaşırken, susam ve çörek otu lezzetini tamamlıyor. İşte çayın yanına hazırlayabileceğiniz pratik ve çıtır yağlı gevrek tarifi...