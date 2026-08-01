Çayın yanına çok yakışacak bir mucize: Brownie tadında ıslak kurabiye tarifi...

Çay demlenirken mutfağı saracak o yoğun kakao kokusuna hazır olun! Hem kurabiye kıtırlığını hem de browni ıslaklığını aynı lokmada sunan bu efsanevi tarif, çay saatlerinizin yeni favorisi olacak.

MALZEMELER

Şerbeti İçin (Önce hazırlanıp soğutulacak):

1 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

3-4 damla taze limon suyu

Yoğun Kakaolu Hamuru İçin:

125 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı (veya margarin)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 çay bardağı pudra şekeri (veya ince çekilmiş toz şeker)

3 yemek kaşığı tepeleme kakao

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Yaklaşık 3 su bardağı un (Kontrollü eklenecek)

Üzeri İçin:

Hindistan cevizi, toz Antep fıstığı veya dövülmüş fındık

ADIM ADIM YAPILIŞI

Tatlımızın en önemli kuralı şerbetin soğuk, kurabiyelerin sıcak olmasıdır. Bu yüzden işe şerbeti hazırlayarak başlayın. Su ve şekeri küçük bir tencereye alıp kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynatın ve ocaktan alarak tamamen soğuması için kenarda bekletin.

Derin bir yoğurma kabına oda sıcaklığında iyice yumuşamış tereyağını, sıvı yağı, yumurtayı ve pudra şekerini alarak krema kıvamına gelene kadar elinizle veya tel çırpıcıyla güzelce karıştırın.

Sıvı karışımın üzerine kakaoyu, vanilyayı ve kabartma tozunu ekleyin. Unu azar azar ve kontrollü bir şekilde ilave ederek yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan, kulak memesi yumuşaklığında pürüzsüz bir hamur elde ettiğinizde yoğurma işlemini bırakın. (Fazla un eklerseniz kurabiyeleriniz şerbeti çekmez).

Hazırladığınız yoğun kakaolu hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayıp hafifçe yassılaştırın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında, kurabiyelerin üzeri çatlayana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin. (Kurabiyeler fırından çıktığında yumuşak olacaktır, durdukça sertleşir, bu yüzden çok fazla pişirip fırında kurutmamaya özen gösterin).

Fırından çıkan sıcak kurabiyelerin ilk sıcağının geçmesi için sadece 2 dakika bekleyin. Ardından sıcak kurabiyeleri, tamamen soğumuş olan şerbetin içine atın. Kurabiyelerin hem altının hem üstünün şerbeti çekmesi için şerbetin içinde arkalı önlü 3-4 saniye tutup hemen derin bir servis tabağına veya borcama dizin. (Şerbette çok uzun süre bekletirseniz kurabiyeler hamurlaşıp dağılabilir).

Tüm kurabiyeleri şerbetledikten sonra, tencerede kalan şerbeti kurabiyelerin üzerine eşit şekilde gezdirin. Şerbetini tam çekip browni dokusuna ulaşması için en az 1-2 saat dinlendirin. Üzerlerini Hindistan cevizi veya toz fıstıkla süsleyerek afiyetle tüketin.