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Çayın yanına en hafif tatlı: Tam kıvamında saray muhallebisi tarifi

Çayın yanına en hafif tatlı: Tam kıvamında saray muhallebisi tarifi

6.10.2026 18:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Çayın yanına en hafif tatlı: Tam kıvamında saray muhallebisi tarifi

Saray muhallebisi tarifi, hafif ve sütlü tatlı sevenlerin favorileri arasında yer alıyor. Yumuşacık kıvamı ve kolay hazırlanışıyla dikkat çeken bu tatlı, özellikle misafir sofraları için ideal bir seçenek oluyor. Peki, saray muhallebisi nasıl yapılır? İşte tam ölçülü saray muhallebisi tarifi ve yapılışı...
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Sütlü tatlıların en sevilen seçeneklerinden biri olan saray muhallebisi, hem pratik hazırlanışı hem de hafif lezzetiyle sofralarda kendine yer buluyor. Evde kolayca hazırlanabilen tarif, özellikle şerbetli tatlılardan hoşlanmayanların da beğenisini kazanıyor. Kıvamının pürüzsüz ve lezzetinin dengeli olması için birkaç püf noktasına dikkat etmek yeterli. İşte adım adım saray muhallebisi tarifi...

SARAY MUHALLEBİSİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Muhallebisi için:

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 3 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 1 paket vanilin
  • 1 yemek kaşığı tereyağı

Tabanı için:

  • 1 paket burçak veya petibör bisküvi
  • 1 su bardağı Hindistan cevizi

Üzeri için:

  • Antep fıstığı
  • Hindistan cevizi
  • İsteğe göre çilek veya muz

SARAY MUHALLEBİSİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle bisküvileri rondodan geçirerek ince şekilde ufalayın. Hindistan ceviziyle karıştırıp servis yapacağınız borcamın veya uygun bir kabın tabanına eşit şekilde yayın.

Muhallebiyi hazırlamak için süt, toz şeker, un ve nişastayı tencereye alın. Ocağa almadan önce malzemeleri çırpma teliyle iyice karıştırın. Ardından orta ateşte, sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin.

Muhallebi göz göz olmaya başladığında ocaktan alın. İçerisine tereyağı ve vanilini ekleyerek birkaç dakika mikser veya çırpma teliyle karıştırın. Böylece daha pürüzsüz bir kıvam elde edebilirsiniz.

Hazırladığınız muhallebiyi bisküvili tabanın üzerine dikkatlice dökün ve spatula yardımıyla düzeltin. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırın. En az 3-4 saat dinlendirdikten sonra üzerine Hindistan cevizi ve Antep fıstığı serperek servis edebilirsiniz.

İlgili Konular: #muhallebi

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