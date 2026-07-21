Çayın yanına enfes eşlikçi: Glütensiz tuzlu kurabiye tarifi

Glütensiz tuzlu kurabiye tarifi, klasik kurabiyelere alternatif arayanların kolayca hazırlayabileceği lezzetli bir atıştırmalık seçeneği sunuyor. Pirinç unu ve mısır unu gibi glütensiz unlarla hazırlanan bu kurabiyeler, kıtır dokusu ve tuzlu lezzetiyle özellikle çay ve kahve saatlerine çok yakışıyor. İçerisine isteğe göre çörek otu, susam veya farklı baharatlar eklenerek aroması zenginleştirilebilen glütensiz tuzlu kurabiye, kısa sürede hazırlanmasıyla da mutfakta pratik çözümler arayanların favorisi oluyor. İşte nefis glütensiz tuzlu kurabiye tarifi...
GLÜTENSİZ TUZLU KURABİYE TARİFİ
Malzemeler
- 1 adet yumurta
- 100 gram tereyağı
- 1/2 çay bardağı sıvı yağ
- 1/2 su bardağı yoğurt
- 1 tatlı kaşığı sirke
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı toz şeker
- 1 paket glütensiz kabartma tozu
- 1 su bardağı pirinç unu
- 1 su bardağı mısır unu
- 1-1,5 su bardağı glütensiz un karışımı
Üzeri için:
- 1 adet yumurta sarısı
- Susam
- Çörek otu
GLÜTENSİZ TUZLU KURABİYE YAPILIŞI
Oda sıcaklığındaki tereyağını geniş bir karıştırma kabına alın.
Üzerine sıvı yağ, yoğurt, yumurta akı, sirke, tuz ve toz şekeri ekleyerek karıştırın.
Pirinç unu, mısır unu ve glütensiz kabartma tozunu ilave edin.
Glütensiz unu kontrollü şekilde ekleyerek yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.
Dilerseniz kurabiyelere çatal veya kurabiye kalıbıyla şekil verebilirsiniz.
Kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.
Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam ve çörek otu serpiştirin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 18-20 dakika, üzerleri hafifçe kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkan kurabiyeleri kısa süre dinlendirdikten sonra servis edin.
Afiyet olsun!