Çayın yanına enfes eşlikçi: Glütensiz tuzlu kurabiye tarifi

Glütensiz tuzlu kurabiye tarifi, klasik kurabiyelere alternatif arayanların kolayca hazırlayabileceği lezzetli bir atıştırmalık seçeneği sunuyor. Pirinç unu ve mısır unu gibi glütensiz unlarla hazırlanan bu kurabiyeler, kıtır dokusu ve tuzlu lezzetiyle özellikle çay ve kahve saatlerine çok yakışıyor. İçerisine isteğe göre çörek otu, susam veya farklı baharatlar eklenerek aroması zenginleştirilebilen glütensiz tuzlu kurabiye, kısa sürede hazırlanmasıyla da mutfakta pratik çözümler arayanların favorisi oluyor. İşte nefis glütensiz tuzlu kurabiye tarifi...