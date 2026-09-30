Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çayın yanına sıcak tatlı arayanlara: Tahinli süt helvası tarifi
Paylaş

Çayın yanına sıcak tatlı arayanlara: Tahinli süt helvası tarifi

30.09.2026 21:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Çayın yanına sıcak tatlı arayanlara: Tahinli süt helvası tarifi

Tahin, süt ve fındığın buluştuğu tahinli süt helvası, fırında kızaran üzeri ve yumuşak kıvamıyla sofralara farklı bir tatlı seçeneği sunuyor.

Çayın yanına sıcak tatlı arayanlara: Tahinli süt helvası tarifi

Süt helvasını tahinin yoğun aromasıyla buluşturan bu tarif, hem pratik hazırlanışı hem de fırında kızaran üzeriyle öne çıkıyor. Süt, un, şeker ve tahinle hazırlanan helva fırında kısa süre pişirildikten sonra kavrulmuş fındık ve susamla servis ediliyor. İşte enfes tadıyla tahinli süt helvası tarifi...

Çayın yanına sıcak tatlı arayanlara: Tahinli süt helvası tarifi

TAHİNLİ SÜT HELVASI TARİFİ

Malzemeler

Helva için:

  • 6,5 su bardağı süt
  • 2 su bardağı toz şeker
  • 140 gram sade yağ
  • 1 su bardağı tepeleme un
  • 1 çay bardağı tahin

Üzeri için:

  • 1 su bardağı dövülmüş fındık
  • 1 yemek kaşığı susam
  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri

TAHİNLİ SÜT HELVASI YAPILIŞI

Süt ve toz şekeri bir tencereye alın. 

Karıştırarak bir taşım kaynatın. 

Ardından ocaktan alıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Sade yağı geniş ve derin bir tencerede eritin. 

Üzerinde oluşan beyaz köpüğü kaşıkla alın. 

Unu ekleyip orta ateşte yaklaşık 4-5 dakika boyunca sürekli karıştırarak kavurun. 

Unun kokusu çıkıp rengi hafifçe koyulaştığında bir sonraki aşamaya geçin.

Hazırladığınız şekerli sütün yarısını kavrulan una yavaşça ekleyin ve sürekli karıştırın. 

Ardından kalan sütü de ilave ederek karıştırmaya devam edin.

Ocağın altını kısın ve tahini helva karışımına ekleyin. 

Tahin tamamen karışana kadar güzelce karıştırın.

Hazırladığınız helvayı fırın kabına aktarın. 

Önceden 200 derece fanlı ayarda ısıtılmış fırında yaklaşık 5-8 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Helva fırındayken dövülmüş fındık, susam ve pudra şekerini tavaya alın.

Malzemeleri hafifçe kavurun ve renkleri bir ton koyulaştığında ocaktan alın.

Fırından çıkan tahinli süt helvasının üzerine kavrulmuş fındık ve susam karışımını serpiştirin.

Ilık veya sıcak olarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #pratik tatlı tarifi #Fırında helva

İlgili Haberler

Çıtırtı ve ipeksi kremanın Fransız imzası: Şipşak mini milföy pasta tarifi...
Çıtırtı ve ipeksi kremanın Fransız imzası: Şipşak mini milföy pasta tarifi... Fırında kat kat açılan milföy hamurunun, gerçek vanilyalı pastacı kreması ve taze meyvelerle kurduğu bu çıtır birleşim ile enfes milföy pasta tarifi...
Sokak lezzetini evinize taşıyın: MasterChef balık dürüm tarifi
Sokak lezzetini evinize taşıyın: MasterChef balık dürüm tarifi Evde sokak lezzeti tadında balık dürüm hazırlamak isteyenler için pratik ve lezzetli bir tariftir. İşte nefis balık dürüm tarifi...
Et sevmeyenler buna bayılacak: Mantar kokoreç tarifi
Et sevmeyenler buna bayılacak: Mantar kokoreç tarifi Kokoreç lezzetini etsiz denemek isteyenler için nefis bir alternatif: Mantar kokoreç. İstiridye mantarı, sebzeler ve aromatik baharatlarla hazırlanan bu pratik tarif, kısa sürede sofraya geliyor.