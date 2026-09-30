Çayın yanına sıcak tatlı arayanlara: Tahinli süt helvası tarifi

Süt helvasını tahinin yoğun aromasıyla buluşturan bu tarif, hem pratik hazırlanışı hem de fırında kızaran üzeriyle öne çıkıyor. Süt, un, şeker ve tahinle hazırlanan helva fırında kısa süre pişirildikten sonra kavrulmuş fındık ve susamla servis ediliyor. İşte enfes tadıyla tahinli süt helvası tarifi...
TAHİNLİ SÜT HELVASI TARİFİ
Malzemeler
Helva için:
- 6,5 su bardağı süt
- 2 su bardağı toz şeker
- 140 gram sade yağ
- 1 su bardağı tepeleme un
- 1 çay bardağı tahin
Üzeri için:
- 1 su bardağı dövülmüş fındık
- 1 yemek kaşığı susam
- 1 yemek kaşığı pudra şekeri
TAHİNLİ SÜT HELVASI YAPILIŞI
Süt ve toz şekeri bir tencereye alın.
Karıştırarak bir taşım kaynatın.
Ardından ocaktan alıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
Sade yağı geniş ve derin bir tencerede eritin.
Üzerinde oluşan beyaz köpüğü kaşıkla alın.
Unu ekleyip orta ateşte yaklaşık 4-5 dakika boyunca sürekli karıştırarak kavurun.
Unun kokusu çıkıp rengi hafifçe koyulaştığında bir sonraki aşamaya geçin.
Hazırladığınız şekerli sütün yarısını kavrulan una yavaşça ekleyin ve sürekli karıştırın.
Ardından kalan sütü de ilave ederek karıştırmaya devam edin.
Ocağın altını kısın ve tahini helva karışımına ekleyin.
Tahin tamamen karışana kadar güzelce karıştırın.
Hazırladığınız helvayı fırın kabına aktarın.
Önceden 200 derece fanlı ayarda ısıtılmış fırında yaklaşık 5-8 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.
Helva fırındayken dövülmüş fındık, susam ve pudra şekerini tavaya alın.
Malzemeleri hafifçe kavurun ve renkleri bir ton koyulaştığında ocaktan alın.
Fırından çıkan tahinli süt helvasının üzerine kavrulmuş fındık ve susam karışımını serpiştirin.
Ilık veya sıcak olarak servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!