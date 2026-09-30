Çayın yanına sıcak tatlı arayanlara: Tahinli süt helvası tarifi

Süt helvasını tahinin yoğun aromasıyla buluşturan bu tarif, hem pratik hazırlanışı hem de fırında kızaran üzeriyle öne çıkıyor. Süt, un, şeker ve tahinle hazırlanan helva fırında kısa süre pişirildikten sonra kavrulmuş fındık ve susamla servis ediliyor. İşte enfes tadıyla tahinli süt helvası tarifi...