Cezayir mutfağının otantik tatlısı: Bradj

Cezayir mutfak kültüründe baharın gelişini (M'bourek) kutlamak için geleneksel olarak hazırlanan Bradj (veya Brâdj), Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’daki irmikli tatlıların en özel temsilcilerinden biridir. Fırınlanmak yerine kuru tavada veya döküm saçta yavaşça pişirilir. İrmiğin kıyır kıyır dokusu ile ortasındaki yumuşacık, tarçınlı ve karanfilli hurma dolgusunun uyumu, kahve veya nane çayı yanında muazzam bir lezzet sunar.

BRADJ TARİFİ

Malzemeler

3 su bardağı orta boy irmik (veya orta/ince irmik karışımı)

1 su bardağı eritilmiş ılık tereyağı veya sade yağ (Ghee)

Yarım tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı portakal çiçeği suyu (veya gül suyu)

Yaklaşık 1 çay bardağı ılık su (hamuru toplamak için)

350-400 gram pürüzsüz hurma ezmesi (veya çekirdeksiz yumuşak hurma püresi)

1 tatlı kaşığı eritilmiş tereyağı veya sıvı yağ

1 tatlı kaşığı toz tarçın

Yarım çay kaşığı toz karanfil

1 yemek kaşığı kavrulmuş susam (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı portakal çiçeği suyu

Yapılışı