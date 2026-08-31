Cezayir mutfağının otantik tatlısı: Bradj

Cezayir mutfak kültüründe baharın gelişini (M'bourek) kutlamak için geleneksel olarak hazırlanan Bradj (veya Brâdj), Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’daki irmikli tatlıların en özel temsilcilerinden biridir. Fırınlanmak yerine kuru tavada veya döküm saçta yavaşça pişirilir. İrmiğin kıyır kıyır dokusu ile ortasındaki yumuşacık, tarçınlı ve karanfilli hurma dolgusunun uyumu, kahve veya nane çayı yanında muazzam bir lezzet sunar.
BRADJ TARİFİ
Malzemeler
- 3 su bardağı orta boy irmik (veya orta/ince irmik karışımı)
- 1 su bardağı eritilmiş ılık tereyağı veya sade yağ (Ghee)
- Yarım tatlı kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı portakal çiçeği suyu (veya gül suyu)
- Yaklaşık 1 çay bardağı ılık su (hamuru toplamak için)
- 350-400 gram pürüzsüz hurma ezmesi (veya çekirdeksiz yumuşak hurma püresi)
- 1 tatlı kaşığı eritilmiş tereyağı veya sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı toz tarçın
- Yarım çay kaşığı toz karanfil
- 1 yemek kaşığı kavrulmuş susam (isteğe bağlı)
- 1 yemek kaşığı portakal çiçeği suyu
Yapılışı
- Derin bir kasede irmiği ve tuzu karıştırın. Üzerine eritilmiş ılık tereyağını dökün. Parfümleme yapar gibi avuç içlerinizle ovuşturarak yağın tüm irmik tanelerine işlemesini sağlayın (Kum gibi bir doku olmalıdır).
- Portakal çiçeği suyunu ve suyu azar azar ekleyin. Hamuru kesinlikle yoğurmayın; sadece parmak uçlarınızla toparlayıp yumuşak ve şekil alabilir bir hamur elde edin. Hamuru iki eşit bezeye bölüp üzerini kapatın.
- Hurma ezmesini, tereyağını, tarçını, karanfili, susamı ve portakal çiçeği suyunu bir kasede macun kıvamına gelene kadar yoğurun.
- İki kat yağlı kağıt arasında ilk irmik bezesini yaklaşık 1 cm kalınlığında daire şeklinde açın.
- Hurma harcını da aynı büyüklükte daire yapıp irmik hamurunun üzerine yerleştirin.
- İkinci irmik bezesini açıp en üste kapatın. Kenarlarını parmaklarınızla düzeltip merdane ile üzerinden hafifçe geçerek katmanları sabitleyin.
- Bıçakla katmanlı hamuru baklava/baklava baklava (elmas) şeklinde dilimleyin. Arzu ederseniz üzerlerine bıçak arkası veya çatalla hafif desenler çizin.
- Döküm veya yapışmaz tavası/saçı yağ eklemeden orta-kısık ateşte ısıtın. Hazırladığınız Bradj dilimlerini tavaya dizin. Her iki tarafı da altın sarısı ve esmer benekli renk alana kadar yaklaşık 5-6 dakika kontrollü şekilde pişirin.