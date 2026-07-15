Cezayir mutfağının vazgeçilmezi: Tajine el Khokh

Mutfak literatüründe Cezayir gastronomisinin hem el becerisini hem de estetik anlayışını en üst düzeyde sergileyen Tajine el Khokh, adını içindeki gerçek şeftaliden değil, sunumdaki patateslerin altın sarısı bir şeftaliyi andırmasından alır. Bu yemeği diğer dolma ve köfte tariflerinden ayıran karakteristik özellik; dışındaki pürüzsüz patates püresi katmanının, için saklı kalan tarçınlı ve maydanozlu kıymayla oluşturduğu doku kontrastıdır.

TAJİNE EL KHOKH TARİFİ

Malzemeler

4 adet büyük boy patates (haşlamalık)

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar veya parmesan peyniri

Bir çimdik muskat cevizi rendesi

Tuz ve karabiber

200 gram orta yağlı dana kıyması

1 adet küçük boy kuru soğan (çok ince kıyılmış)

Yarım demet ince kıyılmış maydanoz

1 çay kaşığı toz tarçın (Kuzey Afrika mutfağının imza dokunuşudur)

Tuz ve karabiber

2 adet tavuk baget veya göğsü (kemikli tercih edilir)

1 adet kuru soğan (yemeklik doğranmış)

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 çay kaşığı zerdeçal veya birkaç tel safran

1 adet çubuk tarçın

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2-3 su bardağı sıcak su

Dış Kaplama ve Kızartma İçin:

1 adet yumurta (çırpılmış)

1 su bardağı un

Kızartmak için sıvı yağ

Süslemek için taze maydanoz yaprakları veya karanfil taneleri (şeftali sapı görünümü vermek için)

Yapılışı