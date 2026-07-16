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Çikolata krizlerine en masum çözüm: Unsuz ve şekersiz fit brownie

Çikolata krizlerine en masum çözüm: Unsuz ve şekersiz fit brownie

16.07.2026 21:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Çikolata krizlerine en masum çözüm: Unsuz ve şekersiz fit brownie

Sağlıklı beslenme rutininizi bozmadan, yoğun tempoda kendinizi ödüllendirmenin en lezzetli yolu olan unsuz ve şekersiz fit brownie, tam bir enerji deposu.
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Amansız çikolata krizlerine karşı, vicdan azabı çektirmeyen dev bir alternatif! İçinde rafine şeker ve beyaz un bulunmayan, doğal meyve şekeriyle tatlanan bu fit brownie, ıslak dokusu ve yoğun kakao lezzetiyle klasik tarifleri aratmıyor. Üstelik hazırlaması sadece 10 dakika sürüyor.

MALZEMELER

2 adet iyice olgunlaşmış (kabuğu kararmaya başlamış) büyük boy muz

2 adet yumurta

3 yemek kaşığı dolusu kakao

2 yemek kaşığı şekersiz fıstık ezmesi (Kıvam ve lezzet derinliği için)

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilya

İçine ve Üzerine: İri çekilmiş ceviz içi veya şekersiz damla çikolata

ADIM ADIM YAPILIŞI

Olgunlaşmış muzları geniş bir karıştırma kabına alın ve bir çatal yardımıyla tamamen püre haline gelene (içinde pürüz kalmayana) kadar ezin.

Ezilmiş muzların üzerine yumurtaları ve fıstık ezmesini ekleyin. Tel çırpıcı yardımıyla tüm malzemeler birbirine karışıp pürüzsüz bir sıvı elde edene kadar iyice çırpın.

Karışıma kakaoyu, kabartma tozunu ve vanilyayı ilave edin. Spatula yardımıyla alttan üste doğru nazikçe karıştırarak kuru malzemeleri sıvı harca yedirin.

Harcın içine iri çekilmiş ceviz içlerini (veya damla çikolataları) ekleyip son bir kez hafifçe karıştırın.

Küçük boy kare veya dikdörtgen bir borcamın (veya fırın kabının) tabanına yağlı kağıt serin. Hazırladığınız yoğun kıvamlı brownie harcını kaba dökün ve üzerini spatula ile düzeltin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında, içi hafif ıslak kalacak şekilde yaklaşık 20-25 dakika pişirin. (Kürdan testinde kürdan hafif nemli çıkmalıdır, çok kurutmamaya özen gösterin).

Fırından çıkan brownie'yi kesmeden önce formunu bulması için oda sıcaklığında en az 15-20 dakika dinlendirin. Ardından dilimleyerek, dilerseniz yanında sade bir filtre kahveyle afiyetle tüketin.

İlgili Konular: #fit tarif #browni

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