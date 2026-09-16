Çikolata ve vişnenin nefis uyumu: Vişneli mozaik pasta tarifi

Vişneli mozaik pasta, petibör bisküvi, kakao, süt, tereyağı ve şekerle hazırlanan harca vişne eklenmesiyle yapılıyor. Hazırlanan karışım şekil verildikten sonra dondurucuda dinlendiriliyor ve dilimlenerek soğuk servis ediliyor. Pratik hazırlanışıyla öne çıkan vişneli mozaik pasta, kakaolu ve meyveli tatlıları sevenler için lezzetli bir seçenek sunuyor. İşte enfes tadıyla vişneli mozaik pasta tarifi...