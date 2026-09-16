Çikolata ve vişnenin nefis uyumu: Vişneli mozaik pasta tarifi

Vişneli mozaik pasta, petibör bisküvi, kakao, süt, tereyağı ve şekerle hazırlanan harca vişne eklenmesiyle yapılıyor. Hazırlanan karışım şekil verildikten sonra dondurucuda dinlendiriliyor ve dilimlenerek soğuk servis ediliyor. Pratik hazırlanışıyla öne çıkan vişneli mozaik pasta, kakaolu ve meyveli tatlıları sevenler için lezzetli bir seçenek sunuyor. İşte enfes tadıyla vişneli mozaik pasta tarifi...
VİŞNELİ MOZAİK PASTA TARİFİ
Malzemeler:
- 2 paket petibör bisküvi
- 75 gram tereyağı
- 1 su bardağı süt
- 3 yemek kaşığı kakao
- 3 yemek kaşığı toz şeker
- 1 su bardağı ayıklanmış vişne
VİŞNELİ MOZAİK PASTA YAPILIŞI
Tereyağını bir tava veya sos tenceresine alın.
Üzerine süt, kakao ve toz şekeri ekleyerek karıştırın.
Tereyağı ve şeker tamamen eriyene kadar karışımı ısıtın.
Ardından ocaktan alıp biraz ılımaya bırakın.
Petibör bisküvileri geniş bir kaba alın ve elinizle çok küçük olmayacak şekilde parçalayın.
Bisküvilerin tamamen un haline gelmemesine dikkat edin.
Ilıyan kakaolu karışımı bisküvilerin üzerine dökün.
Ardından ayıklanmış vişneleri ekleyin.
Bisküvileri ezmeden tüm malzemeyi nazikçe karıştırın.
Tezgaha streç film serin ve hazırladığınız harcı üzerine aktarın.
Harcı streç film yardımıyla sıkıca sararak rulo veya piramit şekli verin.
Hazırladığınız pastayı dondurucuya kaldırın ve en az 3 saat bekletin.
Yeterince sertleşen vişneli mozaik pastayı dilimleyerek soğuk servis edin.
Afiyet olsun!