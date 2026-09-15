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Cilt sağlığını destekleyen lezzet! Evde retinol salatası tarifi

Cilt sağlığını destekleyen lezzet! Evde retinol salatası tarifi

15.09.2026 21:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Cilt sağlığını destekleyen lezzet! Evde retinol salatası tarifi

Cilt sağlığını içeriden desteklemek isteyenler, A vitamini ve antioksidan bakımından zengin besinleri araştırıyor. Havuç, kırmızı biber, avokado ve yeşilliklerle hazırlanan bu renkli salata, hem pratik hem de besleyici bir alternatif sunuyor.
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Sosyal medyada “retinol salatası” adıyla öne çıkan tarifler, aslında retinol içeren bir salatadan çok A vitamini öncülleri ve antioksidanlar açısından zengin bir beslenme seçeneğini ifade ediyor. Retinol, hayvansal kaynaklı A vitamini formudur; havuç ve kırmızı biber gibi sebzelerde ise vücudun A vitaminine dönüştürebildiği beta-karoten bulunur. Bu nedenle salatanın içerisinde renkli sebzelere ve sağlıklı yağ kaynaklarına yer vermek, besinlerin dengeli şekilde tüketilmesine yardımcı olabilir.

CİLDE İYİ GELEN RETİNOL SALATASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 2 adet havuç
  • 1 adet kırmızı kapya biber
  • 1 adet avokado
  • 1 avuç roka
  • 1 avuç maydanoz
  • 1 adet salatalık
  • 1 yemek kaşığı kabak çekirdeği
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Yarım limonun suyu
  • Tuz
  • İsteğe göre karabiber

RETİNOL SALATASI NASIL YAPILIR?

Öncelikle havuçları yıkayıp soyun ve ince şeritler halinde doğrayın veya rendeleyin. Kapya biberi ve salatalığı da ince şekilde doğrayın.

Roka ve maydanozu güzelce yıkayıp fazla suyunu süzdükten sonra doğrayın. Avokadoyu ikiye bölüp çekirdeğini çıkarın ve küp şeklinde doğrayın.

Tüm sebzeleri geniş bir salata kasesinde birleştirin. Üzerine kabak çekirdeklerini serpiştirin.

Ayrı bir kasede zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi karıştırarak salata sosunu hazırlayın. Sosu salatanın üzerine gezdirip tüm malzemeleri nazikçe karıştırın.

RETİNOL SALATASININ CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Havuç ve kırmızı biber gibi sebzeler beta-karoten içerir. Beta-karoten, vücutta A vitaminine dönüştürülebilen bir karotenoiddir. A vitamini ise normal cildin korunmasına katkıda bulunur.

Avokado ve zeytinyağı gibi besinler sağlıklı yağlar içerirken, yeşil sebzeler de farklı vitamin, mineral ve bitkisel bileşikler sağlar. Ancak tek bir yiyeceğin veya salatanın cilt problemlerini tedavi etmesi beklenmemelidir.

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