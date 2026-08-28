Çin mutfağının dünyaca ünlü klasiği: MasterChef Dumpling tarifi...

Uzak Doğu lezzetleri turunda bu kez durağımız, yapımı bir sanata dönüşen ve Çin kültüründe bereketin simgesi sayılan meşhur Jiaozi. İster bambu sepetlerde buharda, ister tavada altı çıtır çıtır olacak şekilde pişirebileceğiniz bu efsanevi Çin klasiğinin tüm sırları...

MALZEMELER

Sıcak Su Hamuru İçin (İpek gibi dokunun sırrı):

2,5 su bardağı çok amaçlı un

1 su bardağına yakın sıcak su (Kaynar seviyeye yakın olmalı)

Yarım çay kaşığı tuz

Orijinal İç Harcı İçin:

250 gram orta yağlı dana veya tavuk kıyması

2 su bardağı ince kıyılmış Çin lahanası (Napa) veya normal beyaz lahana

2-3 dal taze yeşil soğan (Çok ince kıyılmış)

1 diş ezilmiş sarımsak

1 tatlı kaşığı taze rendelenmiş zencefil

1 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı istiridye sosu (Çin lezzet profilini veren ana malzeme)

1 tatlı kaşığı susam yağı

Yarım çay kaşığı beyaz karabiber (Yoksa normal karabiber)

Çin Usulü Daldırma Sosu İçin:

3 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı siyah pirinç sirkesi (veya elma sirkesi)

1 tatlı kaşığı chili yağı (acı biber yağı)

Çok az ince kıyılmış taze soğan ve susam

ADIM ADIM YAPILIŞI

Derin bir kaba unu ve tuzu alın. Üzerine kaynara yakın sıcak suyu azar azar ekleyip önce bir spatula yardımıyla karıştırın (elinizin yanmaması için). Hamur ılınmaya başladığında elinizle yoğurmaya geçin. Pürüzsüz, elastik ve orta sertlikte bir hamur elde edene kadar yaklaşık 10 dakika yoğurun. Üzerini streç filmle kapatıp glütenin gevşemesi için en az 30 dakika dinlendirin.

İnce kıyılmış lahanaları bir kaseye alın, üzerine biraz tuz serpip 10 dakika bekletin. Lahanalar suyunu saldığında avucunuzda sıkarak acı suyunu tamamen atın. (Bu işlem harcın sulanıp hamuru delmesini önler).

Suyu sıkılmış lahanayı kıyma, taze soğan, sarımsak ve zencefille birleştirin. Üzerine soya sosunu, istiridye sosunu, beyaz karabiberi ve susam yağını ekleyerek malzemeler birbirine iyice tutunana kadar yoğurun.

Dinlenen hamuru uzun bir rulo haline getirin ve cevizden daha küçük (yaklaşık 12-15 gramlık) eşit bezelere bölün. Her bir bezeyi merdaneyle çay tabağı büyüklüğünde açın. Çin dumpling'inin kuralı; hamurun ortası kalın, kenarları ise daha ince açılmalıdır (iç harcın ağırlığını taşıyabilmesi için).

Yuvarlak hamurun ortasına 1 tatlı kaşığı dolusu harç koyun. Hamuru yarım ay şeklinde ikiye katlayıp önce tam ortasını parmak ucunuzla sıkıştırın. Ardından sağdan ve soldan merkeze doğru 3-4 adet minik pile (kıvrım) yaparak hamurun ağzını sıkıca kapatın.

Pişirme Seçeneği 1

Bambu buharlayıcınızın (veya normal buharlı tencerenizin) tabanına yağlı kağıt veya lahana yaprağı serin. Dumplingleri aralarında boşluk kalacak şekilde dizin. Su kaynadıktan sonra kapağını kapatıp yaklaşık 10-12 dakika buharda pişirin.

Pişirme Seçeneği 2

Tavaya 1-2 kaşık yağ alın. Dumplingleri dizip altı kızarana kadar (2-3 dakika) orta ateşte pişirin. Altları kızarınca tavaya yarım çay bardağı su döküp kapağını hemen kapatın. Su tamamen buharlaşana kadar (yaklaşık 7-8 dakika) pişirip altının tekrar çıtırlaşmasını sağlayın.

Dumanı tüten pürüzsüz dumplingleri, hazırladığınız chili yağlı ve sirkeli soya sosuna batırarak sıcak sıcak afiyetle tüketin.