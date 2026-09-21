Cips yerine sağlıklı kış atıştırmalığı: Kararmadan fırında ve güneşte meyve kurutma rehberi

Kış aylarında tatlı isteğini daha doğal seçeneklerle karşılamak isteyenler için kurutulmuş meyveler iyi bir alternatif olabilir. Doğru yöntem uygulandığında meyveler hem lezzetini büyük ölçüde koruyabilir hem de uzun süre saklanabilir. Özellikle elma, armut, portakal ve mandalina gibi meyveleri evde kurutmak oldukça kolaydır. İşte meyveleri karartmadan fırında ve güneşte kurutmanın en pratik yolları...