Çıtır çıtır, içi bol harçlı: Ispanaklı Selanik böreği tarifi

Balkan mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan ıspanaklı Selanik böreği, ince hamuru ve bol iç harcıyla sofralarda kendine yer buluyor. Ispanak, peynir ve baharatların buluştuğu bu börek, özellikle kahvaltı ve çay saatlerinde sıcak olarak servis ediliyor. Peki, ıspanaklı Selanik böreği nasıl yapılır? İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz nefis ıspanaklı Selanik böreği tarifi ve püf noktaları...

ISPANAKLI SELANİK BÖREĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için:

4 su bardağı un

1,5 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sirke

İç harcı için:

500 gram ıspanak

1 adet kuru soğan

200 gram beyaz peynir

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

Hamurları yağlamak için:

100 gram tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı yoğurt

Susam veya çörek otu

ISPANAKLI SELANİK BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak böreğin hamurunu hazırlayın. Unu geniş bir yoğurma kabına alın. Ortasını açarak tuz, sirke ve ılık suyu ekleyin. Malzemeleri yoğurarak ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edin.

Hamuru yaklaşık 8 eşit bezeye ayırın. Bezelerin üzerini temiz bir bezle kapatarak 20-30 dakika dinlendirin. Bu işlem hamurun daha kolay açılmasını sağlar.

Bu sırada iç harcı hazırlayın. Ispanakları güzelce yıkayıp suyunu süzdürün ve ince ince doğrayın. Kuru soğanı küçük küçük doğrayın.

Tavaya zeytinyağını alın ve soğanları hafifçe kavurun. Ardından ıspanakları ekleyerek fazla suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra ıspanaklı harcı soğumaya bırakın.

Soğuyan harca ufalanmış beyaz peynir, karabiber ve pul biber ekleyin. Tuzunu peynirin tuz oranına göre ayarlayın.

SELANİK BÖREĞİNİN HAMURLARI NASIL AÇILIR?

Dinlenen bezelerden birini unlanmış tezgahta olabildiğince ince açın. Tereyağını eritip sıvı yağla karıştırın. Açtığınız hamurun üzerine yağlı karışımdan sürün.

İkinci bezeyi de açarak ilk hamurun üzerine yerleştirin ve tekrar yağlayın. Bu şekilde hamurları üst üste dizin. Hazırladığınız hamur katlarını bir süre dinlendirin.

Dinlenen hamuru tepsi boyutunda açın. İlk katı yağlanmış tepsiye yerleştirin ve üzerine ıspanaklı harcın tamamını yayın.

Kalan hamurları da açarak iç harcın üzerine yerleştirin. Her katın arasına hazırladığınız yağlı karışımdan sürün. Son katın üzerine de yağ sürerek böreği dilimleyin.

Yumurta sarısı ve yoğurdu karıştırarak böreğin üzerine sürün. Dilerseniz susam veya çörek otu serpin.

ISPANAKLI SELANİK BÖREĞİ KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35-45 dakika pişirin. Böreğin üzeri güzelce kızardığında fırından çıkarın.

Böreği birkaç dakika dinlendirdikten sonra dilimleyerek sıcak veya ılık şekilde servis edebilirsiniz.