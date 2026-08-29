Çıtır çıtır ve enfes tatlı: Kadayıflı Paşa Sarması

Şerbetli tatlıların ağırlığından kaçınan ama geleneksel dokulardan vazgeçemeyenler için Kadayıflı Paşa Sarması, çıtırlık ile kremsiliğin mükemmel dengesini sunar. Bu tarifi özel kılan; tabandaki tereyağlı çıtır kadayıfın, sarıldığında pamuk gibi yumuşak muhallebiyle bütünleşmesi ve rulo yapıldığında dağılmadan pürüzsüz bir biçimde şekil almasıdır.
KADAYIFLI PAŞA SARMASI TARİFİ
Malzemeler
- 200 gram taze teltel kadayıf (incecik kıyılmış)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 3 yemek kaşığı toz şeker
- 1 su bardağı çekilmiş ceviz içi
- 1 litre tam yağlı süt
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı buğday unu
- 2 yemek kaşığı mısır nişastası
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 paket vanilin
- 1 paket toz krem şanti + 1 çay bardağı soğuk süt (çırpılmış)
Yapılışı
- İnce kıyılmış kadayıfları, 2 yemek kaşığı tereyağı ve 3 yemek kaşığı şeker ile geniş bir tavada altın sarısı ve kütür kütür olana kadar yaklaşık 8-10 dakika kavurun. Ocaktan almadan 2 dakika önce çekilmiş cevizi ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın.
- Kavrulmuş çıtır kadayıflı harcı büyük boy fırın tepsisinin tabanına hiç boşluk kalmayacak şekilde eşit olarak yayın ve bardağın altıyla üzerini hafifçe bastırarak düzleştirin.
- Tencereye sütü, şekeri, unu ve nişastayı alın. Çırpma teliyle pürüzsüzleşene kadar karıştırıp orta ateşte koyulaşıp göz göz olana kadar ağır ağır pişirin. Ocaktan alıp içine 1 yemek kaşığı tereyağı ve vanilini ekleyin. Mikserle 4-5 dakika yüksek devirde çırparak sakız gibi ipeksi bir kıvam almasını sağlayın.
- Sıcak muhallebiyi, tepsideki kadayıfların üzerine dökün. Spatula yardımıyla kadayıfları yerinden oynatmadan dikkatlice yayın. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırıp en az 2-3 saat soğutun.
- Soğuyan muhallebinin üzerine çırpılmış krem şantiyi sürün. Tatlıyı uzunlamasına bıçakla dikdörtgen şeritler halinde dilimleyin. Spatula yardımıyla kenarından tutup rulo şeklinde sararak servis tabağına alın.