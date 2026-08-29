Çıtır çıtır ve enfes tatlı: Kadayıflı Paşa Sarması

Şerbetli tatlıların ağırlığından kaçınan ama geleneksel dokulardan vazgeçemeyenler için Kadayıflı Paşa Sarması, çıtırlık ile kremsiliğin mükemmel dengesini sunar. Bu tarifi özel kılan; tabandaki tereyağlı çıtır kadayıfın, sarıldığında pamuk gibi yumuşak muhallebiyle bütünleşmesi ve rulo yapıldığında dağılmadan pürüzsüz bir biçimde şekil almasıdır.

KADAYIFLI PAŞA SARMASI TARİFİ

Malzemeler

200 gram taze teltel kadayıf (incecik kıyılmış)

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı çekilmiş ceviz içi

1 litre tam yağlı süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı buğday unu

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilin

1 paket toz krem şanti + 1 çay bardağı soğuk süt (çırpılmış)

Yapılışı