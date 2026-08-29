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Çıtır çıtır ve enfes tatlı: Kadayıflı Paşa Sarması

Çıtır çıtır ve enfes tatlı: Kadayıflı Paşa Sarması

29.08.2026 14:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Çıtır çıtır ve enfes tatlı: Kadayıflı Paşa Sarması

Tabanı incecik kavrulmuş çıtır kadayıf ve ceviz kaplı; üzeri ise un ve nişastanın sütle ağır ağır pişmesiyle elde edilen kadifemsi ipeksi muhallebi ile sarılan, hafifliği ve sunumuyla büyüleyen efsanevi bir saray tatlısıdır.

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Şerbetli tatlıların ağırlığından kaçınan ama geleneksel dokulardan vazgeçemeyenler için Kadayıflı Paşa Sarması, çıtırlık ile kremsiliğin mükemmel dengesini sunar. Bu tarifi özel kılan; tabandaki tereyağlı çıtır kadayıfın, sarıldığında pamuk gibi yumuşak muhallebiyle bütünleşmesi ve rulo yapıldığında dağılmadan pürüzsüz bir biçimde şekil almasıdır.

KADAYIFLI PAŞA SARMASI TARİFİ

Malzemeler

  • 200 gram taze teltel kadayıf (incecik kıyılmış)
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 su bardağı çekilmiş ceviz içi
  • 1 litre tam yağlı süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı buğday unu
  • 2 yemek kaşığı mısır nişastası
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 paket vanilin
  • 1 paket toz krem şanti + 1 çay bardağı soğuk süt (çırpılmış)

Yapılışı

  1. İnce kıyılmış kadayıfları, 2 yemek kaşığı tereyağı ve 3 yemek kaşığı şeker ile geniş bir tavada altın sarısı ve kütür kütür olana kadar yaklaşık 8-10 dakika kavurun. Ocaktan almadan 2 dakika önce çekilmiş cevizi ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın.
  2. Kavrulmuş çıtır kadayıflı harcı büyük boy fırın tepsisinin tabanına hiç boşluk kalmayacak şekilde eşit olarak yayın ve bardağın altıyla üzerini hafifçe bastırarak düzleştirin.
  3. Tencereye sütü, şekeri, unu ve nişastayı alın. Çırpma teliyle pürüzsüzleşene kadar karıştırıp orta ateşte koyulaşıp göz göz olana kadar ağır ağır pişirin. Ocaktan alıp içine 1 yemek kaşığı tereyağı ve vanilini ekleyin. Mikserle 4-5 dakika yüksek devirde çırparak sakız gibi ipeksi bir kıvam almasını sağlayın.
  4. Sıcak muhallebiyi, tepsideki kadayıfların üzerine dökün. Spatula yardımıyla kadayıfları yerinden oynatmadan dikkatlice yayın. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırıp en az 2-3 saat soğutun.
  5. Soğuyan muhallebinin üzerine çırpılmış krem şantiyi sürün. Tatlıyı uzunlamasına bıçakla dikdörtgen şeritler halinde dilimleyin. Spatula yardımıyla kenarından tutup rulo şeklinde sararak servis tabağına alın.
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