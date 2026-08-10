Çıtır dokusu ve eriyen peyniriyle: Paneli domates soslu patlıcan tarifi

Paneli domates soslu patlıcan, çıtır pane patlıcanların domates sosu, mozzarella ve fesleğenle buluştuğu lezzetli bir tarif. Klasik patlıcan yemeklerinden farklı bir alternatif arayanlar için ideal olan bu tarif, özellikle akşam sofralarına çok yakışıyor. İşte paneli domates soslu patlıcan tarifi...