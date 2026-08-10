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Çıtır dokusu ve eriyen peyniriyle: Paneli domates soslu patlıcan tarifi
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Çıtır dokusu ve eriyen peyniriyle: Paneli domates soslu patlıcan tarifi

10.08.2026 12:32:00
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Haber Merkezi
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Çıtır dokusu ve eriyen peyniriyle: Paneli domates soslu patlıcan tarifi

Dışı çıtır çıtır pane patlıcanların domates sosu, mozzarella ve fesleğenle buluştuğu bu tarif, patlıcanı sofraların yıldızı yapıyor.

Çıtır dokusu ve eriyen peyniriyle: Paneli domates soslu patlıcan tarifi

Paneli domates soslu patlıcan, çıtır pane patlıcanların domates sosu, mozzarella ve fesleğenle buluştuğu lezzetli bir tarif. Klasik patlıcan yemeklerinden farklı bir alternatif arayanlar için ideal olan bu tarif, özellikle akşam sofralarına çok yakışıyor. İşte paneli domates soslu patlıcan tarifi...

Çıtır dokusu ve eriyen peyniriyle: Paneli domates soslu patlıcan tarifi

PANELİ DOMATES SOSLU PATLICAN TARİFİ

Malzemeler

Patlıcan için:

  • 2 adet bostan patlıcanı
  • Un
  • 2 adet yumurta
  • Galeta unu
  • Kızartmak için ayçiçek yağı
  • Tuz

Domates sosu için:

  • 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 küçük boy soğan
  • 2-3 diş sarımsak
  • 3 adet rendelenmiş domates
  • Tuz
  • Karabiber
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1/4 su bardağı su

Servis için:

  • Mozzarella peyniri
  • 5-6 yaprak taze fesleğen
  • Rendelenmiş parmesan veya eski kaşar peyniri

PANELİ DOMATES SOSLU PATLICAN YAPILIŞI

Patlıcanları yarım santimetre kalınlığında halka şeklinde dilimleyin. 

Üzerlerine tuz serpip acı suyunu bırakmaları için bekletin.

Patlıcanların suyunu kağıt havluyla iyice alın.

Patlıcan dilimlerini sırasıyla un, çırpılmış yumurta ve galeta ununa bulayın.

Tavada ayçiçek yağını ısıtın. 

Patlıcanları iki tarafı da kızarana kadar pişirin. 

Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın.

Domates sosu için zeytinyağını tavaya alın. 

Doğranmış soğan ve sarımsakları ekleyip yumuşayana kadar kavurun.

Rendelenmiş domatesleri, tuz, karabiber ve şekeri ekleyin. 

Sosu kısık ateşte kıvam alana kadar pişirin. Gerekirse su ekleyin.

Servis tabağına bir kat patlıcan, üzerine mozzarella ve fesleğen koyun. 

Aynı işlemi üç kat olacak şekilde tekrarlayın.

Hazırladığınız domates sosunu patlıcanların üzerine gezdirin.

Üzerine rendelenmiş parmesan veya eski kaşar serpip fesleğenle servis edin.

Afiyet olsun!

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