Çıtır hamurun içinde saklı lezzet: Patlıcanlı börek tarifi

Patlıcanın soğan, biber ve domatesle buluştuğu nefis iç harç, ince yufkaların arasında fırında çıtır çıtır kızarıyor. Patlıcanlı börek tarifi, hem doyurucu hem de farklı bir börek hazırlamak isteyenler için nefis bir seçenek. Peki, patlıcanlı börek nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve adım adım tarifi...