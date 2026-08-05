Çıtır hamurun içinde saklı lezzet: Patlıcanlı börek tarifi

Patlıcanın soğan, biber ve domatesle buluştuğu nefis iç harç, ince yufkaların arasında fırında çıtır çıtır kızarıyor. Patlıcanlı börek tarifi, hem doyurucu hem de farklı bir börek hazırlamak isteyenler için nefis bir seçenek. Peki, patlıcanlı börek nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve adım adım tarifi...
PATLICANLI BÖREK TARİFİ
Malzemeler
Patlıcanlı börek için:
- 2 adet hazır yufka
İç harcı için:
- 3 adet orta boy patlıcan
- 1 adet soğan
- 2 adet yeşil biber
- 1 adet orta boy domates
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1,5 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
Börek sosu için:
- 8 yemek kaşığı sıvı yağ
- 8 yemek kaşığı su
- 1 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı üzüm veya elma sirkesi
Üzeri için:
- 1 adet yumurta sarısı
- Çörek otu
PATLICANLI BÖREK YAPILIŞI
Patlıcanları alacalı şekilde soyup küçük küpler halinde doğrayın.
Tuzlu soğuk suda yaklaşık 15 dakika bekletin.
Tavaya sıvı yağı ve doğranmış soğanı alın.
Soğanlar yumuşayana kadar kavurun.
İnce doğranmış yeşil biberleri ekleyip birkaç dakika daha soteleyin.
Küp doğranmış domatesleri ve domates salçasını ilave ederek karıştırın.
Suda beklettiğiniz patlıcanların fazla suyunu sıkarak tavaya ekleyin.
Kapağını kapatıp ara sıra karıştırarak patlıcanlar yumuşayana kadar pişirin.
Tuz ve karabiberi ekleyip ocaktan alın.
İç harcı ılınmaya bırakın.
Sos için sıvı yağ, su, un ve sirkeyi bir kasede güzelce karıştırın.
Bir yufkayı tezgaha serip iki kez katlayın.
Üçgen şeklinde keserek toplam 16 parça elde edin.
Her üçgen yufkanın üzerine hazırladığınız sostan sürün.
Geniş kısmına patlıcanlı harçtan koyup kenarlarını içe doğru katlayarak sarın.
Diğer yufkaya da aynı işlemi uygulayın ve börekleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
Kalan sosa yumurta sarısını ekleyip karıştırın.
Hazırladığınız karışımı böreklerin üzerine sürün.
Üzerlerine isteğe bağlı olarak çörek otu serpin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 40 dakika, üzerleri güzelce kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkardıktan sonra birkaç dakika dinlendirip servis edin.
Afiyet olsun!