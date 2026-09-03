Çıtır hamurun içinde yumuşacık lezzet: Börekitas tarifi

Börekitas, Seferad mutfağının sevilen hamur işlerinden biri. Çıtır hamurun içinde patates, beyaz peynir ve kaşarın buluştuğu bu lezzet, fırında kızaran üzeriyle sofralara geliyor. İşte çay saatlerine çok yakışacak nefis börekitas tarifi...
BÖREKİTAS TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için:
- 1/4 su bardağı eritilmiş tereyağı
- 3/4 su bardağı sıvı yağ
- 1/2 su bardağı su
- 1 tutam tuz
- 2,5-3 su bardağı un
İç harcı için:
- 2 adet patates
- 2 adet yumurta
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- 1/2 su bardağı beyaz peynir
- 1 tutam tuz
- Üzeri için:
- 1 adet yumurta sarısı
- 3 tutam rendelenmiş kaşar peyniri
BÖREKİTAS YAPILIŞI
Patatesleri haşlayıp kabuklarını soyun ve ezerek püre haline getirin.
Patates püresine yumurtaları, rendelenmiş kaşar peynirini, beyaz peyniri ve tuzu ekleyerek iyice karıştırın.
Eritilmiş tereyağı, sıvı yağ, su ve tuzu bir kapta karıştırın.
Unu azar azar ekleyerek kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur yoğurun.
Hazırladığınız hamuru buzdolabında yaklaşık 10 dakika dinlendirin.
Dinlenen hamuru merdane yardımıyla ince şekilde açın.
Bir su bardağı kullanarak hamurdan yuvarlak parçalar kesin.
Yuvarlak hamurların ortasına hazırladığınız patatesli ve peynirli harçtan yerleştirin.
Üzerlerini başka bir hamur parçasıyla kapatıp kenarlarını bastırarak kapatın.
Börekitasları yağlanmış fırın tepsisine dizin.
Üzerlerine yumurta sarısı sürüp rendelenmiş kaşar peyniri serpin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fanlı fırında, üzerleri güzelce kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
Fırından çıkan börekitasları birkaç dakika dinlendirdikten sonra sıcak veya ılık olarak servis edin.
Afiyet olsun!