Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çıtır hamurun içinde yumuşacık lezzet: Börekitas tarifi
Paylaş

Çıtır hamurun içinde yumuşacık lezzet: Börekitas tarifi

3.09.2026 17:14:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Çıtır hamurun içinde yumuşacık lezzet: Börekitas tarifi

Seferad mutfağının sevilen hamur işlerinden börekitas, çıtır hamuru ve patatesli, peynirli iç harcıyla sofralara farklı bir lezzet getiriyor.

Çıtır hamurun içinde yumuşacık lezzet: Börekitas tarifi

Börekitas, Seferad mutfağının sevilen hamur işlerinden biri. Çıtır hamurun içinde patates, beyaz peynir ve kaşarın buluştuğu bu lezzet, fırında kızaran üzeriyle sofralara geliyor. İşte çay saatlerine çok yakışacak nefis börekitas tarifi...

Çıtır hamurun içinde yumuşacık lezzet: Börekitas tarifi

BÖREKİTAS TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

  • 1/4 su bardağı eritilmiş tereyağı
  • 3/4 su bardağı sıvı yağ
  • 1/2 su bardağı su
  • 1 tutam tuz
  • 2,5-3 su bardağı un

İç harcı için:

  • 2 adet patates
  • 2 adet yumurta
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 1/2 su bardağı beyaz peynir
  • 1 tutam tuz
  • Üzeri için:
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 3 tutam rendelenmiş kaşar peyniri

BÖREKİTAS YAPILIŞI

Patatesleri haşlayıp kabuklarını soyun ve ezerek püre haline getirin.

Patates püresine yumurtaları, rendelenmiş kaşar peynirini, beyaz peyniri ve tuzu ekleyerek iyice karıştırın.

Eritilmiş tereyağı, sıvı yağ, su ve tuzu bir kapta karıştırın. 

Unu azar azar ekleyerek kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur yoğurun.

Hazırladığınız hamuru buzdolabında yaklaşık 10 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamuru merdane yardımıyla ince şekilde açın.

Bir su bardağı kullanarak hamurdan yuvarlak parçalar kesin.

Yuvarlak hamurların ortasına hazırladığınız patatesli ve peynirli harçtan yerleştirin.

Üzerlerini başka bir hamur parçasıyla kapatıp kenarlarını bastırarak kapatın.

Börekitasları yağlanmış fırın tepsisine dizin. 

Üzerlerine yumurta sarısı sürüp rendelenmiş kaşar peyniri serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fanlı fırında, üzerleri güzelce kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Fırından çıkan börekitasları birkaç dakika dinlendirdikten sonra sıcak veya ılık olarak servis edin.

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #sefarad #Çay Saati #Börekitas

İlgili Haberler

Macar mutfağının enfes tarifi: Rakott krumpli
Macar mutfağının enfes tarifi: Rakott krumpli Haşlanmış patates dilimlerinin arasına baharatlı Macar sucuğu (Kolbász), haşlanmış yumurta ve katı ekşi kremanın katman katman dizilip fırında üzeri altın sarısı olana kadar pişirildiği Macaristan’ın en sevilen ev yemeği klasiğidir.
Napoli mutfağından çıkan enfes lezzet: Parmigiana alla napoletana
Napoli mutfağından çıkan enfes lezzet: Parmigiana alla napoletana Nar gibi kızartılmış patlıcan dilimlerinin; aromatik domates sosu, taze fesleğen, erimmiş fior di latte mozzarella ve bol parmesan/pecorino peyniriyle kat kat dizilip fırında nar gibi pişirildiği Güney İtalya’nın en ikonik ve zengin patlıcan gratenidir.
Tencere yemeği sevenlere: Lokum gibi soğan yahnisi nasıl yapılır?
Tencere yemeği sevenlere: Lokum gibi soğan yahnisi nasıl yapılır? Geleneksel Türk mutfağının sevilen yemeklerinden soğan yahnisi, bol soğan ve yumuşacık etin eşsiz uyumuyla sofralara geliyor. Az malzemeyle hazırlanan bu nefis yemek, özellikle ev yapımı sıcak yemek arayanların favorisi olacak.