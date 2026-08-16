Çıtır hamurun üzerinde yaz lezzeti: Domatesli mısırlı tart tarifi

Tatlı tartlara alışık olanlar için farklı bir seçenek olan domatesli mısırlı tart, taze domateslerin aromasıyla mısır ve peynirin lezzetini bir araya getiriyor. İncecik hazırlanan hamurun üzerine yerleştirilen malzemeler, fırında pişerek çıtır ve nefis bir tart oluşturuyor. Kahvaltı, çay saati veya hafif bir öğün için hazırlayabileceğiniz bu tarif, özellikle yaz sofralarına çok yakışıyor. İşte domatesli mısırlı tart tarifi...