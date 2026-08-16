Çıtır hamurun üzerinde yaz lezzeti: Domatesli mısırlı tart tarifi

Tatlı tartlara alışık olanlar için farklı bir seçenek olan domatesli mısırlı tart, taze domateslerin aromasıyla mısır ve peynirin lezzetini bir araya getiriyor. İncecik hazırlanan hamurun üzerine yerleştirilen malzemeler, fırında pişerek çıtır ve nefis bir tart oluşturuyor. Kahvaltı, çay saati veya hafif bir öğün için hazırlayabileceğiniz bu tarif, özellikle yaz sofralarına çok yakışıyor. İşte domatesli mısırlı tart tarifi...
DOMATESLİ MISIRLI TART TARİFİ
Malzemeler
Tart hamuru için:
- 1,5 su bardağı un
- 90 gram tereyağı
- 3 yemek kaşığı yoğurt
- 1/2 paket kabartma tozu
- 1 çay kaşığı tuz
- Tart tabanı için
- 2 yemek kaşığı mayonez
- 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu
Üzeri için:
- 3 adet büyük boy domates
- 4 dilim cheddar peyniri
- 1 su bardağı konserve mısır
- 4 dal taze kekik
- 4 adet fesleğen yaprağı
- 1 çay kaşığı tuz
- 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
DOMATESLİ MISIRLI TART YAPILIŞI
Oda sıcaklığındaki tereyağını yoğurt ve tuzla birlikte karıştırın.
Elenmiş un ve kabartma tozunu ekleyerek yumuşak bir tart hamuru elde edene kadar yoğurun.
Hamuru yağlı kağıt üzerinde merdane yardımıyla mümkün olduğunca ince ve yuvarlak şekilde açın.
Hamurun orta kısmına çatalla hafifçe delikler açın.
Mayonez ve limon suyunu karıştırıp hazırladığınız karışımın yarısını hamurun üzerine sürün.
Domatesleri halka şeklinde dilimleyerek hamurun üzerine yerleştirin ve cheddar peynirlerini ekleyin.
İnce kıyılmış fesleğen, taze kekik, mısır ve kalan domatesleri hamurun üzerine dağıtın.
Tuz ve karabiber serpiştirin. Hamurun kenarlarını içe doğru kapatın.
Kalan mayonezli karışımı hamurun kenarlarına sürün.
Tartı önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika, hamur gevrekleşene kadar pişirin.
Fırından çıkardıktan sonra biraz ılıtıp dilimleyerek servis edin.
Afiyet olsun!