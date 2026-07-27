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Çıtır peynir ve patates şöleni: Az malzemeyle frico tarifi

Çıtır peynir ve patates şöleni: Az malzemeyle frico tarifi

27.07.2026 10:52:00
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Haber Merkezi
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Çıtır peynir ve patates şöleni: Az malzemeyle frico tarifi

İtalya'nın Friuli Venezia Giulia bölgesine özgü geleneksel bir lezzet olan frico, peynir ve patatesin mükemmel uyumunu sofralara taşıyor. Dışı çıtır, içi yumuşacık bu pratik tarifi evde kolayca hazırlayabilirsiniz.
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İtalyan mutfağının en sevilen yöresel tariflerinden biri olan frico, özellikle peynir severlerin favorisi olmaya aday. Genellikle Montasio peyniriyle hazırlanan bu tarif, patates ve soğanın eklenmesiyle doyurucu bir ana öğüne dönüşüyor. Az malzemeyle hazırlanan frico, kahvaltıdan akşam yemeğine kadar günün her saatinde tercih edilebiliyor.

FRİCO NEDİR?

Frico, Kuzeydoğu İtalya'nın Friuli Venezia Giulia bölgesine ait geleneksel bir yemektir. İki farklı şekilde hazırlanabilir. Sadece peynir kullanılarak ince ve çıtır bir atıştırmalık olarak yapılabileceği gibi, patates ve soğan ilavesiyle kalın ve yumuşak dokulu bir tava yemeği olarak da servis edilir.

FRİCO TARİFİ İÇİN MALZEMELER

  • 300 gram rendelenmiş eski kaşar veya Montasio peyniri
  • 2 orta boy patates
  • 1 küçük soğan
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz
  • Karabiber

FRİCO NASIL YAPILIR?

Patatesleri soyup rendeleyin ve fazla suyunu sıkın.

Soğanı ince ince doğrayın.

Tavada tereyağını eritip soğanları yumuşayana kadar kavurun.

Rendelenmiş patatesleri ekleyip yaklaşık 10-15 dakika pişirin.

Tuz ve karabiberle tatlandırın.

Rendelenmiş peyniri ilave edip tüm malzemeleri karıştırın.

Karışımı tavaya bastırarak yayın ve altı kızarana kadar pişirin.

Bir tabak yardımıyla ters çevirerek diğer yüzünü de altın rengini alana kadar pişirin.

Sıcak olarak dilimleyip servis edin.

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